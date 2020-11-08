В подземельях Луцка археологи обнаружили уникальную находку

В Луцке археологи нашли уникальную треугольную чашу во время исследования новооткрытых подземелий Башни Чарторийских и Коллегиума иезуитов.

Полностью сохранившуюся чашу похожую на горшок нашли в песчаной насыпи в полу одной из семи комнат подземелий Луцкого замка. Об этой находке рассказал научный сотрудник охранной археологической службы Украины Виктор Баюк на своей странице в Facebook.

Эксперты пришли к выводу, что эта чаша ранее использовалась. Предварительно ее датируют ХV веком. Тогда только построили Луцкий замок. В 1429 году состоялся знаменитый съезд европейских монархов в Луцке.

В Луцке археологи откопали уникальную чашу (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

"Она уникальна тем, что имеет три грани. Обычно чаши делали четырехугольные в форме лепестка. В Украине есть редкие экземпляры треугольных чаш. На Волыни это первая такая находка", - рассказал Виктор Баюк в интервью "Суспильному".

Высота чаши составляет 10,5 см, а ее донышко - 5 см.

В Луцке археологи откопали уникальную чашу (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Напомним, под Николаевом разрушают уникальный скифский курган возрастом 2,5 тысячи лет. Этот курган относится к Высунской группе царских скифских захоронений.

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