Подвійний удар ретрограду. Що для нас готує 1 вересня та які кольори врятують від проблем: прогноз астролога

Ця неділя, 1 вересня, може бути дуже непростою. Варто врахувати ретроград одразу двох планет, а також невигідний вплив Сонця.
Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) склала повний прогноз на 1 вересня та назвала кольори, які принесуть щастя.
Меркурій досі перебуває у тіньовому ретрограді. Через це відмовтеся від важливих справ. До того ж проблем може додати ще одна планета.
"1 вересня Уран, планета несподіванок, революційних змін, стихійних лих, реформ, свободи, інновацій та високих технологій, стає ретроградним", - наголосила астролог.
Гороскоп на 1 вересня (ілюстрація: freepik.com)
"Цієї неділі настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла Соловйова.
"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - додала вона.
Також варто знайти час на хобі та творчість. А для того, аби підсилити позитивну енергію, радить астролог, використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, та жовтий кольори. Також використовуйте символи соняшника та лева, носіть прикраси із золота, поласуйте шматочками апельсина.
"Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії "короля планет" зображення "короля тварин" - величного лева", - резюмувала Соловйова.
До слова, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку опиняться перед непростим вибором.
Окрім цього, вже стало відомо, що перший Молодик осені подарує щастя лише чотирьом знакам Зодіаку.