Двойной удар ретрограда. Что для нас готовит 1 сентября и какие цвета спасут от проблем: прогноз астролога

Прогноз астропогоды на 1 сентября

Меркурий все еще находится в теневом ретрограде. Поэтому откажитесь от важных дел. К тому же, проблем может добавить еще одна планета.

"1 сентября Уран, планета неожиданностей, революционных перемен, стихийных бедствий, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий становится ретроградным", - подчеркнула астролог.

Она дала следующие советы:

не перенапрягайте зрение

не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими

старайтесь держать себя на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными

выходите из конфликтов

можно начать ремонт или перестройку

возвращайте долги

восстанавливайте мир, равновесие, справедливость

помогайте людям, не забывайте награждать тех, кто этого заслуживает

можно посетить стоматолога или записаться к парикмахеру.

Гороскоп на 1 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 1 сентября

"В это воскресенье наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - добавила она.

Также следует найти время на хобби и творчество. А для того, чтобы усилить положительную энергию, советует астролог, используйте в одежде оранжевый, золотистый и желтый цвета. Также используйте символы подсолнуха и льва, носите украшения из золота, полакомьтесь кусочками апельсина.

"Классический цветок Солнца - подсолнечник, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображения "короля животных" - величественного льва", - резюмировала Соловьева.