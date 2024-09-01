Двойной удар ретрограда. Что для нас готовит 1 сентября и какие цвета спасут от проблем: прогноз астролога

Это воскресенье, 1 сентября, может быть очень непростым. Стоит учесть ретроград сразу двух планет, а также невыгодное влияние Солнца.
Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) составила полный прогноз на 1 сентября и назвала цвета, которые принесут счастье.
Меркурий все еще находится в теневом ретрограде. Поэтому откажитесь от важных дел. К тому же, проблем может добавить еще одна планета.
"1 сентября Уран, планета неожиданностей, революционных перемен, стихийных бедствий, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий становится ретроградным", - подчеркнула астролог.
Гороскоп на 1 сентября (иллюстрация: freepik.com)
"В это воскресенье наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьева.
"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - добавила она.
Также следует найти время на хобби и творчество. А для того, чтобы усилить положительную энергию, советует астролог, используйте в одежде оранжевый, золотистый и желтый цвета. Также используйте символы подсолнуха и льва, носите украшения из золота, полакомьтесь кусочками апельсина.
"Классический цветок Солнца - подсолнечник, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображения "короля животных" - величественного льва", - резюмировала Соловьева.
Кстати, раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака окажутся перед непростым выбором.
Кроме этого, уже стало известно, что первое Новолуние осени подарит счастье лишь четырем знакам Зодиака.