На подвір'ї лежать осколки боєприпасів: у селі біля кордону з Білоруссю лишилося четверо жителів

В селі Привар Житомирської області, яке розташоване за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю, залишилося четверо жителів. В березні російські війська дуже сильно обстрілювали село.

Село Привар Овруцької громади російські військові обстріляли із гелікоптерів та реактивної артилерії 19 березня. Тоді знищили повністю 14 будинків із 27 наявних у селі.

Шестеро жителів, які на той момент проживали в селі, виїхали до Великої Чернігівки, що за 25 кілометрів.

Однак, після того, як російські війська покинули цю територію, до своїх осель повернулись четверо чоловіків - це двоє Анатоліїв, Олександр та Володими.

За словами старости села Тетяни Бобік, перші обстріли села були ще 28 лютого, а потім у березні.

"19 березня зранку спочатку обстрілювали з вертольотів це село. А тоді ще днів три-чотири було чути вибухи та були пожежі", - розповіла вона.

Староста села Тетяна Бобік (suspilne.media)

В травні четверо чоловіків повернулись додому. Обсадили городи, навели лад з будинками. Тому тепер вони готуються до зими.

Місцевий житель Анатолій каже, що продовольства їм привозять.

"Возить хлібна машина, три дні на тиждень: в понеділок, середу і п’ятницю. Картопля вродила, хоч і пізно посадили. Та все викопав, завалений хлів. Картоплі вистачає: і сину вистачить на зиму, і всім", - сказав він.

Місцеві жителі розповіли про обстріли окупантів (suspilne.media)

Люди живуть як жили, але лише осколки боєприпасів на подвір’ї нагадують про війну. Залишились осколки авіаційних бомб, які скидали окупанти на село.

Загалом до кордону з Білоруссю від Привара - 15 кілометрів. Місцеві жителі кажуть, що після всіх випробувань залишатимуться вдома.

Російські війська обстрілювали село біля кордону з Білоруссю (suspilne.media)