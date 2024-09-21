Подвиг "Карпатії". Неймовірна історія корабля-легенди, який кинув виклик усім законам природи

Корабель для туристів та іммігрантів

Корабель "Карпатія" був побудований у 1903 році. На відміну від "Титаніка", який проголошували найбільшим пасажирським судном і одним з найрозкішніших, "Карпатія" спочатку була простим функціональним судном.

Перші пару років він провів у морі, перевозячи іммігрантів та туристів між Ліверпулем та Нью-Йорком влітку. Взимку судно плавало між Нью-Йорком, Італією та Австро-Угорщиною.

У перші роки "Карпатія" не мала навіть кают першого класу. В 1905 році судно реконструйовано, що збільшити кількість пасажирів з 1700 до 2500, а ще були додані каюти першого класу. У 1912 році корабель отримав нового капітана - Артура Генрі Ростона.

І хоча судно належало Британії, назву йому дали саме у честь гірського масиву Карпат.

Корабель "Карпатія" (фото: Бібліотека Конгресу)

Про криги та айсберги були попередження

11 квітня 1912 року "Карпатія" вирушила з Нью-Йорку до Трієста, Італія та до Хорватії. А через Атлантику відплив "Титанік" у протилежному напрямку - у перший свій рейс. Розкішний корабель вважався "непотоплюваним", "чудо-кораблем".

14 квітня усі кораблі в Атлантиці отримали низку попереджень щодо льоду. Ні капітан "Титаніку" Едвард Сміт, ні капітан "Карпатії" Артур Ростон не були стурбовані надмірно, бо обидва були досвідченими моряками та управляли потужними суднами.

Ввечері надійшло повідомлення про небезпечну товщину криги. Капітан судна "Каліфорнія" зупинився на ніч. А Ростон зауважив, що "Титанік", ймовірно, запізниться у Нью-Йорк під час свого першого рейсу.

"Титанік" почав тонути

Як з'ясувалося згодом, "Титанік" був всього за кілька кілометрів від "Каліфорнії". Він продовжував рух на великий швидкості й о 23:40 сталася трагедія світового масштабу - "Титанік" врізався в айсберг та почав тонути.

Коли катастрофа тільки почала розгортатися, два офіцери "Титаніку" почали посилати сигнали лиха. Це була складна та кропітка робота, оскільки вони могли надсилати або отримувати лише одне повідомлення з раз. Їхні сигнали не дійшли до телеграфіста "Каліфорнії", бо він вже пішов спати.

За 80 кілометрів офіцер телеграфу "Карпатії" Гарольд Коттам теж готувався завершити свою зміну. Він вже розшнурував чоботи та зняв навушники. В останню хвилину він вирішив попередити "Титанік" про нагромадження повідомлень, що надходять з Кейп-Коду.

"Доброї ночі, старий. Ви знаєте, що на Кейп-Коді для вас є депеші?" - сказав Коттам.

"Терміново. Ми налетіли на айсберг" - відповів йому "Титанік".

Коттам негайно попередив старшого офіцера на вахті, але команда спочатку висловила скептицизм. "Титанік" вважався міцним та потужним кораблем, і деякі моряки не дуже довіряли новій бездротовій технології. Тоді Коттам кинувся під палубу та розбудив капітана.

"Титанік зіткнувся з льодом, сер, і він зазнав лиха", - сказав Коттам.

Екіпаж корабля "Карпатія" (фото: Бібліотека Конгресу)

"Карпатія" помчала на допомогу

Ростон негайно вдягнувся та вийшов і дав наказ "Карпатії" плисти на порятунок "Титаніку". Їм знадобилися години, щоб дістатися туди, бо шлях пролягав крізь крижані води та лід. Але Ростон був сповнений рішучості допомогти кораблю.

"Титанік зіткнувся з айсбергом і терпить лихо. Ми докладемо максимум зусиль, щоб його врятувати. Викличте додаткову вахту в машинному відділенні, підніміть кожну унцію пари. Можливо, нам доведеться забрати 2000 людей або більше. Усі чергові стюарди готують ковдри, гарячу каву, чай та суп. Лікарі напоготові чекають у їдальнях. Усе треба робити максимально тихо, щоб не налякати власних пасажирів", - дав вказівки Ростон.

"Карпатія" була розроблена для руху зі швидкістю 14 вузлів, але екіпаж довів судно до піку можливостей, розігнавшись до 17 вузлів. Увесь час на такій високий швидкості офіцерам доводилося стежити за айсбергами. Вони встигли пройти шість, коли мчали через Північну Атлантику, і капітан Ростон сказав, що "рука Бога" була за кермом "Карпатії".

За наступні 10 кілометрів вони на форсованій швидкості зигзагами мчали між айсбергами, спостерігаючи за ними з борта корабля.

Офіцери в жаху побачили лише уламки

Близько 4 ранку, більше ніж за годину після того, як "Титанік" пішов під воду, на місце трагедії прибула "Карпатія". Офіцери з жахом побачили тільки уламки корабля та понад 700 людей, яким вдалося вижити - вони плавали у крижаних водах в рятувальних човнах.

Команда "Карпатії" негайно кинулася на допомогу всім, хто вижив. До роботи матросів та офіцерів підключилися навіть пасажири. На борт вдалося підняти 705 людей, що збільшило кількість людей на "Карпатії" вдвічі. Згодом корабель поплив до Нью-Йорку.

18 квітня 1912 року "Карпатія" прибула до Нью-Йорку, де їх зустрічав 30-тисячний натовп людей. У багатьох людей було розбито серце - дві третини людей на борту "Титаніка" загинули.

Подвиг "Карпатії" та загибель славетного корабля

Ростона вшановували як героя. Він отримав Золоту медаль Конгресу та Американський Хрест Пошани. А ще - він отримав срібний кубок від тих, хто вижив на "Титаніку".

"Карпатія" продовжувала плавати аж до Першої світової війни та навіть допомогла транспортувати війська та постачання союзників. Але свій шлях славетний корабель закінчив так само як і "Титанік" - 17 липня 1918 року "Карпатія" затонула - від рук німецьких підводних човнів.

Уламок цього корабля був знайдений через 80 років, у 1999 році, приблизно за 300 кілометрів від узбережжя Корнуоллу в Англії.

Судно "Карпатія" назавжди увійшло в історію разом з "Титаніком". Якби Рострон та його команда не відправили повідомлення та не кинулися негайно на допомогу - історія "Титаніка" могла б стати ще більш трагічною.

Пам'ятник пароплаву "Карпатія" встановлено в Ужгороді, він належить до мініатюрних скульптур міста. Це незвичайне творіння, як і інші мініатюри в Ужгороді, створив майстер скульптурної справи - українець Михайло Колодко.

У вечірній час доби всередині мініатюри запалюється свічка, яка висвітлює ілюмінатори корабля і нагадує про морські подвиги.