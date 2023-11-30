UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подумайте двічі. Лікар показав жахливі наслідки після нарощених нігтів

Фото: У чому небезпека нарощених нігтів (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар попередив, що накладні акрилові нігті можуть призвести до інфекції, через яку нігті стануть зеленими та покриються кіркою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok доктора Сермеда Мезера.

Чим небезпечні акрилові нігті

На відео лікар показав пальці жінки з кіркою нігтьового ложа та неприємним зеленим кольором на нігтях.

До чого можуть призвести акрилові нігті (Скріншот)

"Думаєте зробити акрилові нігті дешево? Подумай ще раз", - сказав медик.

Експерт пояснив, що крім непривабливого вигляду цей стан нігтів називається хлороніхією, також відомий як синдром зеленого нігтя (СЗН), і може виникнути, якщо акрилові нігті були наклеєні неправильно і між справжнім нігтем та акрилом є простір, який не був заповнений належним чином.

За даними Американського остеопатичного коледжу дерматології (AOCD), хлороніхія викликається бактеріями Pseudomonas aeruginosa, які процвітають у вологому середовищі.

Лікар докладно розповів, що Pseudomonas aeruginosa не просто викликає інфекції нігтів і хоча це трапляється рідко, може передаватися з нігтя на інші частини тіла або навіть на інших людей, якщо у них ослаблений імунітет.

Коли акрил і сам ніготь відокремлюються, водонепроникна ізоляція, утворена шкірою, втрачається, і бактеріям відкривається доступ у простір.

"Крім того, що це непривабливо, насправді це може бути великою проблемою, оскільки на те, щоб ніготь справді відріс, може знадобитися від одного до чотирьох місяців, навіть при лікуванні", - пояснив Мезер.

Читайте також 6 речей, які не варто робити перед походом на манікюр.

Раніше ми писали про те, як зберегти ідеальний манікюр якнайдовше.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарінігті