Подумайте дважды. Врач показал ужасающие последствия после нарощенных ногтей

Чем опасны акриловые ногти

На видео врач показал пальцы женщины с коркой ногтевого ложа и противным зеленым цветом на ногтях.

К чему могут привести акриловые ногти (Скриншот)

"Думаете сделать акриловые ногти по дешевке? Подумай еще раз", - сказал медик.

Эксперт объяснил, что помимо неприглядного вида это состояние ногтей называется хлоронихией, также известное как синдром зеленого ногтя (СЗН), и может возникнуть, если акриловые ногти были наклеены неправильно и между настоящим ногтем и акрилом есть пространство, которое не был заполнено должным образом.

По данным Американского остеопатического колледжа дерматологии (AOCD), хлоронихия вызывается бактериями Pseudomonas aeruginosa, которые процветают во влажной среде.

Врач подробно рассказал, что Pseudomonas aeruginosa не просто вызывает инфекции ногтей и, хотя это случается редко, может передаваться с ногтя на другие части тела или даже на других людей, если у них ослаблен иммунитет.

Когда акрил и сам ноготь отделяются, водонепроницаемая изоляция, образованная кожей, теряется, и бактериям открывается доступ в пространство.

"Помимо того, что это неприглядно, на самом деле это может быть большой проблемой, поскольку на то, чтобы ноготь действительно отрос, может потребоваться от одного до четырех месяцев, даже при лечении", - объяснил Мезер.