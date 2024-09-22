Як прибрати подряпини з поверхні різних матеріалів в домашніх умовах

Від раптових подряпин не застрахована жодна річ. Але якщо така неприємність трапилася, то це ще не привод впадати у відчай. Які прості методи допоможуть усунути подряпини з поверхні речей з різних матеріалів?

РБК-Україна (проект Styler) дає вам поради, як врятувати речі від подряпин завдяки лайфхакам, що не вимагають багато зусиль.

Скло або пластик

Для видалення подряпин зі скла можна використати звичайну відбілюючу зубну пасту. Візьміть м'яку тканину або ватний диск, нанесіть на нього пасту і обережно втирайте в подряпану поверхню.

Паста виконує роль дрібного абразиву, який полірує скло, усуваючи невеликі пошкодження. Після цього промийте поверхню водою та витріть насухо чистою тканиною.

Ще один ефективний засіб - харчова сода. Її можна змішати з теплою водою до утворення пасти та таким же чином протерти скло. Сода не тільки очищає, а й видаляє дрібні подряпини. Після процедури важливо ретельно промити скло водою та висушити його, щоб уникнути залишкових слідів.

Паста полірує скло (фото: Wikihow.com)

Дерево

Один з найвідоміших способів усунення подряпин на дереві - це використання йоду або волоського горіха. Обидва засоби з часом темніють під дією кисню, роблячи подряпини менш помітними. Проте йод може надати синюватий відтінок, який не завжди підходить до кольору меблів.

Інший варіант - використання майонезу, який особливо підходить для світлого дерева. Його потрібно нанести на подряпину і залишити на кілька хвилин, після чого ретельно витерти. Майонез допомагає згладити пошкоджену поверхню і зменшити видимість подряпин.

Шкіра

Подряпини на шкіряних виробах можна замаскувати за допомогою рослинної олії або мінерального мастила. Для цього нанесіть трохи олії на подряпину і втирайте круговими рухами за допомогою ватної палички.

Після цього обов'язково зніміть залишки олії чистою тканиною. Для кращого вбирання олії можна використовувати теплу праску, пропрасувавши поверхню через вологу тканину.

Тут допоможе ватна паличка (фото: Hometalk.com)

Нержавіюча сталь

Перший спосіб: неглибокі подряпини на нержавіючій сталі можна спробувати усунути за допомогою пасти з соди, змішаної з водою. Цю суміш потрібно нанести на поверхню та обережно втирати круговими рухами м'якою тканиною.

Сода діє як легкий абразив, який допомагає згладити подряпини і повернути блиск сталі. Для більшого ефекту можна додатково протерти поверхню оцтом, що допоможе усунути плями і сліди від води.

Другий спосіб: використання рослинної олії. Нанесіть кілька крапель олії на подряпину пальцями, а потім дуже делікатно втирайте м'якою залізною губкою або тканиною.

Олія допомагає згладити поверхню та зробити подряпину менш помітною, надаючи металу додатковий блиск. Варто повторювати цю процедуру для підтримання ефекту.