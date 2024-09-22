Как убрать царапины с поверхности разных материалов в домашних условиях

От внезапных царапин не застрахована ни одна вещь. Но если такая неприятность случилась, то это еще не повод отчаиваться. Какие простые методы помогут устранить царапины с поверхности вещей из разных материалов?

РБК-Украина (проект Styler) дает вам советы, как спасти вещи от царапин благодаря лайфхакам, не требующим много усилий.

Стекло или пластик

Для удаления царапин из стекла можно использовать обычную отбеливающую зубную пасту. Возьмите мягкую ткань или ватный диск, нанесите на него пасту и осторожно вотрите в поцарапанную поверхность.

Паста выполняет роль мелкого абразива, полированного стекла, устраняя небольшие повреждения. После этого промойте поверхность водой и протрите досуха чистой тканью.

Еще одно эффективное средство - пищевая сода. Ее можно смешать с теплой водой до образования пасты и таким же образом протереть стекло. Сода не только очищает, но и удаляет мелкие царапины. После процедуры важно тщательно промыть стекло водой и высушить его во избежание остаточных следов.

Паста полирует стекло (фото: Wikihow.com)

Дерево

Один из самых известных способов устранения царапин на дереве - это использование йода или грецкого ореха. Оба средства со временем темнеют под действием кислорода, делая царапины менее заметными. Однако йод может придать синеватый оттенок, который не всегда подходит к цвету мебели.

Другой вариант - использование майонеза , который особенно подходит для светлого дерева. Его нужно нанести на царапину и оставить на несколько минут, после чего тщательно вытереть. Майонез помогает сгладить поврежденную поверхность и уменьшить видимость царапин.

Кожа

Царапины на кожаных изделиях можно замаскировать с помощью растительного масла или минеральной смазки . Для этого нанесите немного масла на царапину и вотрите круговыми движениями с помощью ватной палочки.

После этого обязательно снимите остатки масла чистой тканью. Для лучшего впитывания масла можно использовать теплый утюг, прогладив поверхность через влажную ткань.

Здесь поможет ватная палочка (фото: Hometalk.com)

Нержавеющая сталь

Первый способ: неглубокие царапины на нержавеющей стали можно попытаться устранить с помощью пасты из соды, смешанной с водой. Эту смесь следует нанести на поверхность и осторожно втирать круговыми движениями мягкой тканью.

Сода действует как легкий абразив, помогающий сгладить царапины и вернуть блеск стали. Для большего эффекта можно дополнительно протереть поверхность уксусом, что поможет устранить пятна и следы от воды.

Второй способ: использование растительного масла. Нанесите несколько капель масла на царапину пальцами, затем очень деликатно вотрите мягкой железной губкой или тканью.

Масло помогает сгладить поверхность и сделать царапину менее заметной, придавая металлу дополнительный блеск. Следует повторять эту процедуру для поддержания эффекта.