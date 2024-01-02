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Подружжя випадково знайшло таємну кімнату у своєму 200-річному будинку: у чому її секрет

Що приховує таємна кімната (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Нью-Йорку чоловік та жінка, які мешкають у будинку з 200-річною історією, випадково знайшли таємну кімнату, яка їх дуже зацікавила. Але дізнатися, що саме приховує ця кімната, було непросто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку подружжя, яку вони ведуть під ніком mysteeipong.

Як чоловік та жінка знайшли таємну кімнату

Усе сталося випадково. У будинку почала протікати труба, тому чоловік вирішив її полагодити. Виявилося, що вода йде зі стіни, яка виглядала ніби замуровані двері. І тоді подружжя почало намагатися дізнатися, що ж за цеглою.

Вони дійшли висновку, що у їхньому будинку є моторошна таємна кімната. Чоловік почав застосувати інструменти, аби розібрати цегляну стіну. Але у нього нічого не виходило.

Таємна кімната у будинку (скріншоти)

Втім, згодом стіну вдалося пробити. Чоловік зумів зробити невеликий отвір та зазирнув у нього. Там він нічого не побачив.

Дивна замурована кімната у старому будинку (скріншоти)

Це змусило жінку, яка увесь час знімала спроби чоловіка зруйнувати загадкову стіну, почати шукати інформацію. Вона з'ясувала, що у її будинку може бути підземний тунель.

Неподалік від оселі розташована залізнична станція, а тому подружжя думає, що таємна кімната може бути дуже цікавою для істориків. Вони не планують зупинятися та усе ж хочуть зруйнувати стіну, аби побачити, що ховається за нею.

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