Подружжя з Києва перетворило свою квартиру на "фабрику дронів" (відео)

Дефіцит літальних апаратів

Останнім часом в Україні формується масовий рух з виробництва безпілотників. Така ініціатива українців спрямована на розв'язання проблеми щодо нестачі літальних апаратів у триваючому конфлікті з РФ.

Дефіцит БПЛА і дронів пов'язаний, зокрема, з тим, що вони відіграють вирішальну роль у забезпеченні можливостей розвідки та спостереження, які стають все більш затребуваними на тлі протидії російській агресії.

Крім того, під час війни літальні апарати можуть запобігати втратам особового складу, атакувати ворога, підтримувати комунікації, навіть просто піднімати бойовий дух захисників України.

"Фабрика дронів" у квартирі

Українці Олександр і Віра розповіли свою історію кохання й волонтерства, що переросла у виготовлення дронів. В одному зі своїх дописів в Instagram дівчина розповіла, що нещодавно стала дружиною.

"Декілька місяців тому ми одружилися. "Але ж де ваші обручки й чому замість дітей у вас з'явилися дрони", спитаєте ви", - зауважила волонтерка.

Подробиці розповів Олександр.

"У наші плани з одруженням втрутилась клята війна. І замість того, щоб планувати весілля, ми почали волонтерити. Спочатку ми годували покинутих через війну тварин. Потім - окопні свічки, пічки, маскувальні кікімори. І думати про весілля якось постійно було не на часі", - пригадав він.

Віра зазначила, що їм на очі все частіше почали траплятися матеріали про FPV-дрони, котрі "реально наближають нас до перемоги".

"Плюс хлопці, котрі беруть у нас маскування, все частіше почали питати: "Чи не робите ви дрони? Нам потрібні дрони", - додала вона.

Олександр зауважив, що з часом пара вирішила одружитися по-тихому, "без пафосу". А на заощаджені гроші - виготовляти дрони.

"Навіть один дрон наблизить нас до щасливого життя набагато реальніше, ніж золоті прикраси чи пафосні наряди", - вважає волонтер.

За словами дівчини і прикраси, і обручки можна придбати й після перемоги.

"А зараз ми - щасливі, одружені, без обручок. Зате - з дронами. Дивитись, як ці малюки доставляють свої "подаруночки", люблять по всьому світу", - нагадала вона.

Її чоловік додав, що зупинятись - не варто.

"Працюємо далі. Й завдяки вам і вашій підтримці ми зберемо й відправимо ще багато таких "пташок". Зробити донат можна за посиланням у наших профілях. Ми дуже вдячні всім своїм підписникам і всім, хто долучається. Разом - до перемоги", - підсумувала волонтерка.

Зазначимо також, що нещодавно пара стала відомою й поза межами України. Про їхню діяльність зняли сюжет журналісти CNN.