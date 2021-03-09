Подруга убила женщину-полицейскую в Киеве: выяснились причины расправы
Подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы киберполиции в Киеве отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы определить ее вменяемость, и разобраться, что же стало причиной конфликта, повлекшего столь зверскую расправу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Погибшей также было 37 лет, ее имя Святослава Петрова, она была сотрудницей Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Задержанная - подруга женщины. Поздно вечером они решили пройтись, и во время прогулки она внезапно набросилась на нее, несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ножевых ранений.
Ее задержали в тот же день, и она сама указала на местонахождение орудия убийства. Причиной нападения, предварительно, стала бытовая ссора.
Погибшая Святослава Петрова (фото: facebook.com)
Сегодня, 9 марта, женщине выберут меру пресечения, а также проведут ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.
С погибшей Святославой Петровой прощаться будут вероятнее всего уже завтра, 10 марта.
"Отрабатывалось много версий, в том числе и профессиональная деятельность, но остаточная, которая и привела к раскрытию преступления - это на бытовом уровне", - рассказывает Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева.
Убийство полицейской в Киеве (видео: ТСН)
Напомним, что 37-летнюю подозреваемую задержали в Киеве 7 марта. Предварительно установлено, что между двумя знакомыми женщинами возник конфликт, после чего одна нанесла второй множественные ножевые ранения.
Тело сотрудницы киберполиции было обнаружено 7 марта около 3:00 в Дарницком районе Киева на улице Бажана. Погибшей нанесли более 40 ножевых ранений.