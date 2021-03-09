Подруга вбила жінку-поліцейську у Києві: з'ясувалися причини розправи

Підозрювану у вбивстві 37-річної співробітниці кіберполіції у Києві відправлять на психіатричну експертизу, щоб визначити її осудність, і розібратися, що ж стало причиною конфлікту, який призвів до такої звірячої розправи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Загиблій також було 37 років, її ім'я Святослава Петрова, вона була співробітницею Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Затримана - подруга жінки. Пізно ввечері вони вирішили пройтися, і під час прогулянки вона раптово накинулася на неї, кілька разів ударила по голові пляшкою, після чого завдала півсотні ножових поранень.

Її затримали в той же день, і вона сама вказала на місцезнаходження знаряддя вбивства. Причиною нападу, попередньо, стала побутова сварка.

Загибла Святослава Петрова (фото: facebook.com)

Сьогодні, 9 березня, жінці оберуть запобіжний захід, а також проведуть ряд експертиз, в тому числі і психіатричну.

З загиблою Святославою Петровою прощатися будуть найімовірніше вже завтра, 10 березня.

"Відпрацьовувалося багато версій, в тому числі і професійна діяльність, але остаточна, яка і привела до розкриття злочину - це на побутовому рівні", - розповідає Андрій Крищенко, голова ГУ НП Києва.

Вбивство поліцейської в Києві (відео: ТСН)