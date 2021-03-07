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Многочисленные ранения: в Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 17:53
Многочисленные ранения: в Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской В Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 7 марта, в Киеве в Дарницком районе задержали 37-летнюю подозреваемую в убийстве женщины-полицейской, которой нанесли многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.

Так, 7 марта, около трех часов утра в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана.

Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины.

Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления. Также назначен ряд экспертиз.

Если вина женщины будет доказана женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Многочисленные ранения: в Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской

Погибшая (фото: facebook.com/no.novoyaz)

Напомним, под Запорожьем 14-летний подросток помог полиции раскрыть убийство мужчины, который пропал и перестал выходить на связь со своей женой. Парень указал правоохранителям на спрятанное тело в лесу. Он также поведал интересные детали из жизни погибшего.

Ранее в Одессе произошло ужасное убийство. На улице задержали мужчину с ножом в руках, который нес отрезанную голову.

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