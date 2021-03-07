Многочисленные ранения: в Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской

Сегодня, 7 марта, в Киеве в Дарницком районе задержали 37-летнюю подозреваемую в убийстве женщины-полицейской, которой нанесли многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook .

Так, 7 марта, около трех часов утра в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана.

Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины.

Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления. Также назначен ряд экспертиз.

Если вина женщины будет доказана женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Погибшая (фото: facebook.com/no.novoyaz)