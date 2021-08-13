Подросток после лечения босиком решил пройти 180 км домой из Сум: на билет не было денег

Подросток пешком возвращался домой в Шостку по трассе между населенными пунктами после лечения в реабилитационном центре в Сумах. Парню предстоял путь более 180 км, который нужно было преодолеть на своих двоих, так как денег на билет у него не было.

Об этом 13 августа передали в пресс-службе полиции Сумской области.

Юного босого путешественника на дороге заметили работники сектора реагирования патрульной полиции Сум, когда патрулировали территорию области.

"Копы" остановились и расспросили, не нужна ли помощь. Также установили его личность и связались с матерью путника, которая рассказала правоохранителям подробности.

Патрульные не остались равнодушными, ведь путь из Сум в Шостку - весьма неблизкий (физическое расстояние между городами - 180 км, а если автодорогами - 182 км).

"Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже находится дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции Сергею Демещенко и Дмитрию Капинусу за проявленную человечность и заботу", - говорится в публикации.

Патрульные помогли парню добраться домой после лечения в реабилитационном центре - из Сум в Шостку (фото: su.npu.gov.ua)