ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підліток після лікування босоніж вирішив пройти 180 км додому з Сум: на квиток не було грошей

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 13 серпня 2021 16:07
Підліток після лікування босоніж вирішив пройти 180 км додому з Сум: на квиток не було грошей Колаж РБК-Україна: сумські патрульні допомогли підлітку потрапити додому
Автор: Володимир Костирін

Підліток пішки повертався додому в Шостку трасою між населеними пунктами після лікування в реабілітаційному центрі в Сумах. Хлопець мав пройти шлях понад 180 км, який потрібно було подолати на своїх двох, оскільки грошей на квиток у нього не було.

Про це 13 серпня передали в прес-службі поліції Сумської області.

Юного босого мандрівника на дорозі помітили працівники сектору реагування патрульної поліції Сум, коли патрулювали територію області.

"Копи" зупинилися і розпитали, чи не потрібна допомога. Також встановили його особу та зв'язалися з матір'ю подорожнього, яка розповіла правоохоронцям подробиці.

Патрульні не залишилися байдужими, адже шлях із Сум до Шостки - вельми неблизький (фізична відстань між містами - 180 км, а якщо автошляхами - 182 км).

"Поліцейські купили для юнака квиток на потяг та відправили до родичів. Наразі хлопець вже знаходиться вдома, а його мати висловлює свою вдячність працівникам поліції Сергію Демещенку та Дмитру Капінусу за проявлену людяність та турботу", - йдеться в публікації.

Підліток після лікування босоніж вирішив пройти 180 км додому з Сум: на квиток не було грошей

Патрульні допомогли хлопцеві дістатися додому після лікування в реабілітаційному центрі - з Сум до Шостки (фото: su.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві маршрутник не пустив дитину з інвалідністю, аргументуючи тим, що в транспорті на рейсі вже є пільговики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Патрульна служба
LITE
Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела
Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Маковія, у кого день ангела