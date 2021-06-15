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Подростки жестоко избили "копа" в супермаркете и украли его iPhone: детали ЧП в Днепре

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Днепр, Вторник 15 июня 2021 09:48
Подростки жестоко избили "копа" в супермаркете и украли его iPhone: детали ЧП в Днепре Коллаж РБК-Украина: Полицейского избили подростки в супермаркете в Днепре
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре четверо подростков набросились с кулаками на полицейского в супермаркете за то, что он сделал им замечание. "Копа" жестоко избили и вдобавок украли его iPhone.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Как известно, инцидент произошел в супермаркете "АТБ", что на улице Каруны, куда сотрудник правоохранительных органов зашел за покупками в свой выходной день.

На кассе стояли четыре подростка, которые вели себя очень вызывающе и неадекватно. Полицейский сделал им замечание. Но вместо того, чтобы угомониться, парни напали на "копа" и начали избивать его по голове, туловищу так сильно, что мужчина несколько раз терял сознание.

Затем агрессивные подростки забрали iPhone полицейского и сбежали. Когда на место прибыла полиция, подростков пытались найти "по горячим следам". Но на прилегающей территории подходящих по описанию людей обнаружено не было.

Розыск малолетних хулиганов продолжается. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, что в Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника.

Также сообщалось, что под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО, после того, как подрезал их на автомобиле.

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