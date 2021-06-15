Подростки жестоко избили "копа" в супермаркете и украли его iPhone: детали ЧП в Днепре
В Днепре четверо подростков набросились с кулаками на полицейского в супермаркете за то, что он сделал им замечание. "Копа" жестоко избили и вдобавок украли его iPhone.
Об этом сообщает Днепр Оперативный.
Как известно, инцидент произошел в супермаркете "АТБ", что на улице Каруны, куда сотрудник правоохранительных органов зашел за покупками в свой выходной день.
На кассе стояли четыре подростка, которые вели себя очень вызывающе и неадекватно. Полицейский сделал им замечание. Но вместо того, чтобы угомониться, парни напали на "копа" и начали избивать его по голове, туловищу так сильно, что мужчина несколько раз терял сознание.
Затем агрессивные подростки забрали iPhone полицейского и сбежали. Когда на место прибыла полиция, подростков пытались найти "по горячим следам". Но на прилегающей территории подходящих по описанию людей обнаружено не было.
Розыск малолетних хулиганов продолжается. На месте работала следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали, что в Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы, которая хотела забрать покойника.
Также сообщалось, что под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО, после того, как подрезал их на автомобиле.