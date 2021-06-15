Підлітки жорстоко побили "копа" в супермаркеті і вкрали його iPhone: деталі НП в Дніпрі

У Дніпрі четверо підлітків накинулися з кулаками на поліцейського в супермаркеті за те, що він зробив їм зауваження. "Копа" жорстоко побили і до того ж вкрали його iPhone.

Як відомо, інцидент стався в супермаркеті "АТБ", що на вулиці Каруни, куди співробітник правоохоронних органів зайшов за покупками у свій вихідний день.

На касі стояли чотири підлітки, які поводилися дуже зухвало і неадекватно. Поліцейський зробив їм зауваження. Але замість того, щоб вгамуватися, хлопці напали на "копа" і почали бити його по голові, тулубу так сильно, що чоловік кілька разів втрачав свідомість.

Потім агресивні підлітки забрали iPhone поліцейського і втекли. Коли на місце прибула поліція, підлітків намагалися знайти "по гарячих слідах". Але на прилеглій території відповідних за описом людей виявлено не було.

Розшук малолітніх хуліганів триває. На місці працювала слідчо-оперативна група.