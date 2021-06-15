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Підлітки жорстоко побили "копа" в супермаркеті і вкрали його iPhone: деталі НП в Дніпрі

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Дніпро, Вівторок 15 червня 2021 09:48
Підлітки жорстоко побили "копа" в супермаркеті і вкрали його iPhone: деталі НП в Дніпрі Колаж РБК-Україна: Поліцейського побили підлітки в супермаркеті в Дніпрі
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі четверо підлітків накинулися з кулаками на поліцейського в супермаркеті за те, що він зробив їм зауваження. "Копа" жорстоко побили і до того ж вкрали його iPhone.

Про це повідомляти Дніпро Оперативний.

Як відомо, інцидент стався в супермаркеті "АТБ", що на вулиці Каруни, куди співробітник правоохоронних органів зайшов за покупками у свій вихідний день.

На касі стояли чотири підлітки, які поводилися дуже зухвало і неадекватно. Поліцейський зробив їм зауваження. Але замість того, щоб вгамуватися, хлопці напали на "копа" і почали бити його по голові, тулубу так сильно, що чоловік кілька разів втрачав свідомість.

Потім агресивні підлітки забрали iPhone поліцейського і втекли. Коли на місце прибула поліція, підлітків намагалися знайти "по гарячих слідах". Але на прилеглій території відповідних за описом людей виявлено не було.

Розшук малолітніх хуліганів триває. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика.

Також повідомлялося, що під Херсоном поліцейський розстріляв учасників АТО, після того, як підрізав їх на автомобілі.

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