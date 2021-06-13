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Под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО: появились подробности

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Херсонская область, Воскресенье 13 июня 2021 15:03
Под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО: появились подробности Фото: Полицейский расстрелял участников АТО под Херсоном (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Светлана Мащенко

В Херсонской области полицейский открыл стрельбу по участникам АТО. Нападающего зовут Павел Заяц, старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент начался 12 июня около 11:00 неподалеку от села Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка. Водитель авто, ехавшее со стороны Цукур в сторону Коробков не предоставил преимущество в движении другому водителю, чем создал аварийную ситуацию.

Тогда водитель, которого подрезали, решил догнать нарушителя - Павла Зайца. Но вместо извинений, по нему был открыт из травматического оружия.

Под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО: появились подробности

Фото: Павел Заяц, который стрелял в участников АТО (most.ks.ua)

Один из мужчин получил ранение в ногу, второй - в живот. Как оказалось, оба пострадавших - участники АТО, как и сам полицейский.

В тот момент в авто было трое детей, которые сильно испугались.

"В автомобиле находилось на тот момент трое детей, которые до смерти испугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские, следователи внутренней безопасности, ГБРовцы.

Ранее мы писали, что в Одессе пьяный "коп" устроил ночной дебош и просил стрелять ему в голову.

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