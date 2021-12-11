Подростки избили школьниц в Запорожье: матери пострадавшей девочки начали угрожать

В Запорожье одна из избитых группой подростков девочек на спортивной площадке около школы теперь в больнице нуждается в операции на носу. Тем временем мама пострадавшей стала получать угрозы с требованиями забрать заявление из полиции, рассказала адвокат женщины Оксана Швец-Хомутова.

Защитник отметила, что никто из нападавших и их родителей не предложил помощи и не извинялся на действия - избиение девочек и требования перевести деньги на их банковскую карту, снимая все происходящее на видео.

"А наоборот, есть родители, которые звонили непосредственно маме потерпевшей и угрожали - если она не заберет заявление, то они будут какие-то свои механизмы включать и решать вопросы", - говорит Швец-Хомутова.

Она рассказала также, что врачи проводят пострадавшей 14-летней Евгении Корниченко дополнительные анализы по диагностированию внутренних органов - печени и почек.

"Что-то там с одной почкой какая-то проблема все-таки есть. Поэтому врачи диагностируют для того, чтобы понять, будут ли какие-то во время или после операции осложнения", - сказала адвокат.

Она также добавила, что у Евгении с детства инвалидность - у нее нет одного глазного яблока и стоит протез.

Мама девочки Анна Корниченко сейчас взяла отпуск за свой счет, чтобы быть постоянно рядом с госпитализированной дочерью.

Правозащитница отметила, что у Жени есть младшая 8-летняя сестра. Они вместе с мамой живут в общежитии в комнате площадью 7 квадратных метров.