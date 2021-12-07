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В Запорожье возле школы избили трех девочек: "требовали перевести деньги на карту"

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Запорожье, Вторник 07 декабря 2021 13:38
В Запорожье возле школы избили трех девочек: "требовали перевести деньги на карту" В Запорожье компания подростков избила трех школьниц (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Запорожье компания подростков избила трех девочек на спортивной площадке возле школы. Избиение снимали на видео, которое потом разместили в интернете.

Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции Запорожья.

Видео с избиением детей обнаружили полицейские во время мониторинга в интернете местных пабликов. На кадрах видео компания девушек наносит телесные повреждения трем школьницам.

Они бьют девочек и требуют перевести деньги на их банковскую карту. Все это происходит на спортивной площадке возле одной из школ города Запорожье.

Выяснилось, что данные об этом инциденте уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Родители пострадавших школьниц уже обратились в полицию по факту избиения детей в Шевченковском районе.

Пострадавшие девочки 2005, 2007 и 2008 годов рождения получили в результате инцидента травмы.

Их оправили на судмедэкспертизу и у двоих врачи диагностировали травмы легкой тяжести, у третьей экспертизу еще не закончили.

Также стало известно и подростках, которые совершили избиение. Это четыре девочки в возрасте 15-16 лет.

После опубликования видео в социальных сетях, полиция переквалифицировала уголовное производство со статьи "Преднамеренное легкое телесное повреждение" на статью "Хулиганство".

Также было открыто еще одно уголовное производство по статье "Вымогательство".

Сейчас несовершеннолетним выбирают меру пресечения. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове подростки шокировали дерзкой выходкой.

А также рассказывали о том, что стали известны жуткие детали гибели 15-летнего лицеиста в Одессе.

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