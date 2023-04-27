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Подразнюється шкіра та з'являються зморшки: які помилки у догляді допускають дівчата

Які помилки у догляді призводять до старіння шкіри (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато дівчат у косметичці мають величезну кількість різних засобів на дуже чималу суму грошей. Однак, при цьому допускають елементарні помилки, пов'язані з доглядом за собою.

Про це повідомила косметолог Анна Білошицька в Instagram.

Не очищення шкіри

Багато дівчат думають, що якщо вони не фарбуються, то їм не потрібно ретельно очищати свою шкіру кожного дня. Однак, це велика помилка.

За словами експерта, шкірне сало, пил і бруд необхідно змивати в кінці дня, перш ніж нанести крем або сироватку.

Щоденне скрабування

До поширених помилок відносять занадто велике очищення та щоденне використання скрабів. Загалом, скраби можуть ще більше пошкодити і так ушкоджену шкіру з акне.

До того ж такі дії можуть лише погіршити її перебіг, розносячи бактерії по шкірі.

Тривале використання ретинолу та кислот

Креми з такими активними речовинами потрібно змінювати періодично. Все тому, що з часом шкіра просто перестає їх "помічати", або стає більш роздратованою та тонкою, що теж дуже погано.

Відсутність сонцезахисного крему

Використовувати такий крем влітку особливо необхідно. Він допомагає захистити шкіру він сонячних опіків та запобігти передчасному старінню шкіри.

Загалом регулярне потрапляння на епідерміс ультрафіолетових променів призводить до зміни структури клітин (у них стає менше клітинного соку й вони втрачають пружність). Сонцезахисний крем захищає шкіру від сонячних променів і перешкоджає фотостарінню.

Раніше ми повідомляли про топ-5 засобів для обличчя, які треба викинути негайно.

Також дерматолог розповідала, як без шкоди для здоров'я економити на косметиці.

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