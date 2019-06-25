Подозревали отчима: мальчика нашли мертвым через три месяца после пропажи

6-летний Алексей загадочно исчез 1 февраля 2019 года в селе Козиевка Коростышевского района Житомирской области. Все это время ребенок числился без вести пропавшим. Родители обратились в программу "Говорить Україна", чтобы выяснить судьбу пропавшего ребенка, а отчима Алексея даже проверили на полиграфе. Уже через день после выхода программы 24 июня, тело ребенка нашли в реке в соседнем поселке.

В процессе расследования пропажи мальчика выяснилось, что в этот день первоклассник Алексей не пошел в школу, потому что заболел. Около 12:00 родители отпустили мальчика погулять, и он не вернулся.

Мальчика несколько дней искали всем селом. К поискам привлекались правоохранители, волонтеры. В течение месяца водолазы прочесывали дно реки, которая протекает возле села. Почти три месяца родители искали мальчика. Правоохранители закрыли дело, отправив его в архив.

Отметим, что вечером 1 февраля в реке нашли сапожок Алексея. То что ребенок утонул, было основной версией полиции. Полиция подключила водолазов, они вырезали лунки и осмотрели с камерой подводное дно реки. Но так и не нашли тела.

Тем не менее родители не верили, что сын мог пойти на реку.

"Мой сын не мог пойти на реку. Он никогда туда не ходил один, без взрослых. Поэтому я не верю в то, что Алексей мог провалиться под лед. Я думаю, что его похитили", - говорила мать Алексея.

Был свидетель, одиннадцатилетний Назар, который утверждал, что в тот день он был с Алешей и якобы пытался спасти его. Рассказал, что они играли в тот день на реке и, когда Алексей начал тонуть, то Назар бросал ему палки, чтобы он ухватился за них и мог спастись. Но мальчик постоянно меняет свои показания.

На полиграфе допросили отчима мальчика. Родственники поговаривали, что мужчина невзлюбил пасынка. Мужчина успешно прошел проверку на детекторе лжи.

А спустя шесть дней после записи программы тело Алексея нашли в реке в селе, которое граничит с Козиевкой, где жил Алексей. Экспертиза докажет, погиб ли ребенок действительно в результате несчастного случая.

Исчезновение ребенка под Житомиром - мальчика нашли мертвым в реке (видео: YouTube/Говорить Україна)

Ранее сообщалось, что 9-летний Захар Черевко, тело которого обнаружили на озере Вырлица, был убит братом его отчима, который заманил мальчика под предлогом покупаться, нанес ему 30 ножевых ранений, потом добил молотком, привязал к ногам камень и выбросил в воду.