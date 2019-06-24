Убийство 9-летнего Захара: ребенок погиб из-за компьютера

Убийца 9-летнего Захара сознался в преступлении (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемого могут признать невменяемым и он избежит сурового наказания

В Киеве обнаружили тело 9-летнего Захара Черевко. Брат отчима заманил мальчика на озеро Вырлица, где нанес ему 30 ножевых ранений, потом добил молотком, привязал к ногам камень и выбросил в воду. Новые подробности сообщили в издании "КП в Украине".

Мужчину задержали еще до того, как обнаружили тело мальчика. Бабушка Захара обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов немедленно начали поиски ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что мальчика зафиксировали камеры наблюдения вместе с 30-летним мужчиной, который оказался братом маминого сожителя. При первом разговоре с полицией мужчина вел себя неадекватно и его забрали в полицейский участок. А после того, как тело ребенка нашли рыбаки, мужчина сознался в содеянном.

Захара Черевко убил дядя из-за компьютера (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Выяснилось, что 9-летний Захар жил с бабушкой, а мама ушла жить к другому мужчине. В квартире они жили втроем – мама Захара, ее новый гражданский муж и брат мужа. Как сообщили соседи, они регулярно злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

Мама пыталась заботиться о сыне и даже подарила ребенку компьютер. Выяснилось, что брат гражданского мужа был против этого подарка, так как считал этот компьютер своим. Он сначала закатил женщине скандал, а потом решил отомстить ребенку.

"22 июня подозреваемый проснулся в четыре утра, выпил бутылку водки, потом снова заснул, потом опять проснулся и пил. В четыре вечера он опорожнил очередную бутылку и пошел к дому Захара. Мальчик вышел из дома около восьми вечера. Он сказал бабушке, что должен что-то спросить у прохожих и записать в свой блокнот", - рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как объяснили в полиции, Захар не побоялся идти со взрослым, так как знал его. Мужчина позвал мальчика купаться, а орудие убийства приготовил заранее. На берегу следователи потом нашли блокнотик мальчика и его рубашку.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый якобы в детстве лечился от шизофрении и его могут признать невменяемым, что позволит избежать ему сурового наказания.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известно подробности о семье 9-летнего Захара Черевко.

А также мы рассказывали, что суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве ребенка в Киеве.