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Подозревали в госизмене и выпустили: что известно о спортсменке, которую готовят на обмен

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 21:04
Подозревали в госизмене и выпустили: что известно о спортсменке, которую готовят на обмен
Мастикашева на свободе (фото: коллаж РБК-Украина)

Суд освободил Мастикашеву и ее готовят на обмен

В пятницу, 27 декабря, Красногвардейский суд Днепропетровска освободил спортсменку Дарью Мастикашеву, которая подозревалась в государственной измене. Ее передадут России в рамках обмена пленными. Об этом сообщает отец адвоката Валентина Рыбина Владимир на своей странице в Facebook.

Суд утвердил сделку о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращения уголовного преследования.

Подозревали в госизмене и выпустили: что известно о спортсменке, которую готовят на обмен

Дарья Мастикашева в суде (фото: facebook.com/puteved)

Рыбин также рассказал, что Александр Каратай также будет освобожден на тех же условиях, что и Мастикашева.

Подозревали в госизмене и выпустили: что известно о спортсменке, которую готовят на обмен

Дарья Мастикашева в суде (фото: facebook.com/puteved)

СБУ задержала Мастикашеву в августе 2017 года. Ее обвиняли в государственной измене после того, как она вербовала бывших участников АТО для осуществления терактов.

Подозревали в госизмене и выпустили: что известно о спортсменке, которую готовят на обмен

Дарья Мастикашева в суде (фото: facebook.com/puteved)

Напомним, что Одесский суд освободил 11 участников обмена пленными. Люди, которые обвинялись или осуждены за совершение террористических актов в Одессе будут обменены на украинцев, которых захватили боевики.

Всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье, 29 декабря, произойдет обмен.

Ранее сообщалось о том, что Дзержинский районный суд Харькова отпустил на обмен пленными обвиняемого в двойном убийстве Максима Мисяка.

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