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Підозрювали у держзраді і випустили: що відомо про спортсменку, яку готують на обмін

STYLERЖиття    27.12.2019 - 21:04
Підозрювали у держзраді і випустили: що відомо про спортсменку, яку готують на обмін
Мастикашева на волі (фото: колаж РБК-Україна)

Суд звільнив Мастикашеву та її готують на обмін

У п'ятницю, 27 грудня, Червоногвардійський суд Дніпропетровська звільнив спортсменку Дарину Мастикашеву, яка підозрювалася у державній зраді. Її передадуть Росії в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє батько адвоката Валентина Рибіна Володимир на своїй сторінці в Facebook.

Суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення "за відбутим" без конфіскації майна і припинення кримінального переслідування.

Підозрювали у держзраді і випустили: що відомо про спортсменку, яку готують на обмін

Дар'я Мастикашева в суді (фото: facebook.com/puteved)

Рибін також розповів, що Олександр Каратай також буде звільнений на тих же умовах, що і Мастикашева.

Підозрювали у держзраді і випустили: що відомо про спортсменку, яку готують на обмін

Дар'я Мастикашева в суді (фото: facebook.com/puteved)

СБУ затримала Мастикашеву в серпні 2017 року. Її звинувачували у державній зраді після того, як вона вербувала колишніх учасників АТО для здійснення терактів.

Підозрювали у держзраді і випустили: що відомо про спортсменку, яку готують на обмін

Дар'я Мастикашева в суді (фото: facebook.com/puteved)

Нагадаємо, що Одеський суд звільнив 11 учасників обміну полоненими. Люди, які звинувачувалися або засуджені за вчинення терористичних актів в Одесі будуть обмінені на українців, яких захопили бойовики.

Всіх їх вивезли на контрольний пункт в'їзду/виїзду "Майорське" біля Горлівки, де в неділю, 29 грудня, відбудеться обмін.

Раніше повідомлялося про те, що Дзержинський районний суд Харкова відпустив на обмін полоненими обвинуваченого в подвійному вбивстві Максима Мисяка.

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