Подорожі вдвох. Які 8 речей потрібно знати, аби не розсваритися під час відпустки

За словами психолога та соціального працівника Трейсі Росс, для багатьох пар подорожі - це досвід згуртування, час для відновлення стосунків, можливість позбутися тягарів повсякденного життя та зміцнити свій зв'язок.

Якщо у вас були сварки та негативний досвід під час попередніх поїздок у парі, не впадайте у відчай. Є способи покращити спільний відпочинок так, щоб обидва партнери могли приємно проводити час.

Повідомте про свої очікування

Психолог та експерт з питань стосунків та сексу Мелісса Кук підкреслює, що ключовим є спілкування. Обидва партнери повинні висловити свої очікування щодо подорожі, а також проговорити будь-які занепокоєння.

Перед поїздкою ви та ваш партнер повинні обговорити свої цілі та цінності, пов'язані з подорожжю. Проявіть відкритість і зацікавленість у розумінні того, що кожна людина хоче від вашої поїздки. Не робіть припущень про те, що спрацює, а що ні, без розмови.

"Працюйте над удосконаленням своїх навичок спілкування. Практикуйте активно слухати та чітко й з повагою висловлювати потреби та проблеми. Проводьте регулярні перевірки під час поїздки, щоб обговорити, як йдуть справи, і оперативно розв'язуйте будь-які проблеми", - радить шлюбний та сімейний терапевт Мейбл Іу.

Надайте пріоритет компромісу

Кожна пара унікальна, тому те, що підходить одному, може не підійти іншому. Намагайтеся підходити до будь-яких розбіжностей або викликів як команда, і пам'ятайте, що розбіжності є нормальними та здоровими.

Замість того, щоб розглядати їх як потенційні проблеми, спробуйте знайти способи їх подолання, оскільки це може зміцнити стосунки. Не дивіться на ваші різні очікування та потреби як на проблему, яку потрібно вирішити. Спробуйте побачити у цьому можливість дізнатися один про одного більше та потренуйтеся в командній роботі.

"Робота над усіма цими речами може покращити стосунки та зробити двох людей сильнішими. Ви навіть можете знайти альтернативні способи насолоджуватися відмінностями одне одного. Не кажучи вже про те, що це вимагатиме від вас компромісу, який є важливим для повноцінних та здорових стосунків", - радять психологи.

Спробуйте знайти золоту середину, яка дозволить вам обом насолоджуватися спільними подорожами, незалежно від того, чи це чергування днів або занять, чи новий підхід до організації подорожі.

"Якщо один з партнерів абсолютно непоступливий, то стосунки можуть не спрацювати. Не різниця в уподобаннях до подорожей спричиняє зрив, а непоступливість", - підкреслює Іу.

Плануйте особистий час

"Подорожі часто передбачають проведення багато часу разом у тісних приміщеннях, що може бути складним для людей, яким потрібно більше особистого простору або часу на самоті, щоб відновити сили. Навіть подорожуючи разом, плануйте час, проведений окремо. Це допоможе зменшити напругу та дозволити кожному партнеру відновити сили по-своєму", - каже Мейбл Іу.

Вам не потрібно планувати нічого значного чи драматичного, щоб заощадити особистий час та простір у подорожі. Це може бути щось абсолютно просте - читання книги наодинці або самотня прогулянка.

Спілкуйтеся та поважайте потребу один одного у просторі. Переконайтеся, що ви обидва відчуваєте себе комфортно, проводячи час окремо, коли це необхідно.

Будьте відверті щодо фінансів

Проблеми у багатьох пар під час відпустки виникають, тому що вони борються з різними цінностями щодо грошей і того, на що вони їх витрачають під час подорожей.

Не варто недооцінювати силу фінансових розбіжностей, які спричиняють напругу та конфлікти під час відпочинку.

"Один з партнерів може віддати перевагу розкішному житлу та ресторанам, тоді як інший - хоче на цьому економити. Обговоріть і узгодьте бюджет перед поїздкою. Виділіть кошти на різні категорії - проживання, харчування, заходи, сувеніри. І чітко дотримуйтесь плану", - радить Іу.

Також вона радить розділити витрати або мати окремі кошти на поїздку, щоб кожен партнер міг витрачати відповідно до своїх уподобань, не спричиняючи сперечання.

"Коли ви окреслюєте чіткі очікування щодо того, як буде витрачено ваш час та гроші, набагато легше зрозуміти, чого хоче ваш партнер, а також задовільнити власні потреби у відпустці", - каже тренер зі знайомств Дамона Хоффман.

Збалансуйте відпочинок та активність

Різні темпи можуть призвести до розчарування. Одному партнеру подобається швидкій маршрут, наповнений різноманітними заходами, тоді як інший віддає перевагу повільнішому та спокійнішому підходу, що створює відчуття не синхронізації. Різні рівні пригод можуть викликати проблеми. Різниця в терпимості до ризику та авантюризмі може спричинити конфлікт.

Варто створити збалансований маршрут, який включатиме як активні, так і розслаблені дні, а також поєднуватиме авантюрні та безпечніші заходи, що задовольнятимуть темп, уподобання та здібності кожного партнера.

"Пробуйте разом нові види діяльності, які зручні для обох партнерів. Поважайте рівень комфорту один одного. Якщо одного з партнерів не влаштовує якась діяльність, знайдіть альтернативу, яка сподобається обом. Обирайте види діяльності, які відповідають рівням фізичної підготовки обох партнерів. Вибирайте коротші походи або екскурсії з гідом, який надає допомогу. Будьте готові коригувати плани на основі рівня енергії та потреб здоров'я кожного партнера", - радить Іу.

Планування також дозволить кожному партнеру обрати свій спосіб відпочинку або знайти варіанти розваг окремо.

Поєднання культурних інтересів

Культурні інтереси можуть призвести до розбіжностей щодо того, що подивитися і чим зайнятися. Один з партнерів може цікавитися музеями та історичними місцями, а інший віддає перевагу сучасним пам'яткам або активному відпочинку на природі.

"Одного дня відвідайте музеї, наступного - сучасні пам'ятки. Знайдіть заходи, які поєднують елементи обох інтересів, наприклад, історичний тур з сучасними стравами", - радять психологи.

Зменшуйте стрес завдяки плануванню

Перш ніж вирушити разом у подорож, попрацюйте разом, щоб визначити, хто та яку участь бере у плануванні. Уточніть, хто що буде планувати, який темп та маршрут поїздки буде - просто проговоріть це.

Подружні пари значно зменшують стрес, організувавши деталі заздалегідь. Такі завдання, як бронювання житла, пошук напрямків та складання маршрутів. Обговорюйте з партнером те, за що ви відповідаєте, щоб він почував себе в курсі.

Несподіванки

Звичайно, скільки б ви не планували, жодна подорож не буде ідеальною на всі 100%. Встановіть реалістичні очікування, щоб уникнути розчарувань. Прийміть гнучкість і адаптуйтеся до змін. Зосередьтеся на насолоді від досвіду, а не на жорсткому дотриманні плану.

Пам'ятайте, що логістика навігації в новому місці та транзиту часто здається непосильною, особливо в момент, коли ви перебуваєте в великому натовпі туристів.

Подорож може бути напруженою, і немає двох людей, які справляються зі стресом однаково. Це може бути проблемою, особливо для нових стосунків, у яких партнери не зовсім знають, як інша людина справляється зі стресом. І конфлікти можуть виникати, коли вони не узгоджені в тому, як вони справляються.

Пристосування до нових часових поясів може вплинути на режим сну та загальний настрій, що приведе до дратівливості та конфліктів. Можна практикувати глибоке дихання, медитації, прослуховування музики

"Пийте багато води та отримуйте багато сонячного світла після прибуття. На перші кілька днів плануйте стримані дії. Будьте терплячими один з одним і дайте час адаптуватися", - радить Іу.