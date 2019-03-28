Как подорожают продукты и товары после выборов: появился прогноз

Выборы президента Украины все ближе: до них осталось буквально несколько дней. Многих украинцев волнует, что будет после выборов с курсом гривны, как политические процессы повлияют на украинскую экономику в целом. Также многим интересно, изменятся ли как-либо цены на продукты и товары широкого потребления.

Что будет после выборов с ценами на продукты в супермаркетах – с таким вопросом Styler обратился к эксперту. Стоит ли ждать повышения цен на продукты и другие товары в Украине после выборов, объяснил Игорь Гарбарук – экономист, глава ОО "Национальный интерес Украины".

По его словам, тенденции прошлого года, как и начала 2019-го, касающиеся постепенного роста цен на продукты, составляющие основу потребительской корзины, продолжатся также и в апреле.

Фото: "Кроме выборов президента, на подорожание продуктов влияют еще много факторов. Например, сезонный" – Игорь Гарбарук (zt-dpss.gov)

"Постепенный рост цен на основные продукты питания будет обусловлен несколькими факторами. Сезонный - в отсутствии продукции нового урожая цены на большинство продуктов борщевого набора будут продолжать расти. Учитывая, что основными поставщиками овощей на рынок являются по-прежнему небольшие фермерские хозяйства и частные домохозяйства, наладить их профессиональное хранение и значительно уменьшить количество потерь получается далеко не у всех", – объясняет специалист.

Соответственно, потери компенсируются за счет повышения цены, добавляет он.

"Инфляционный фактор - увеличение правительством цен на газ для населения, а также ещё более существенное повышение цен для компаний-производителей приводит к тому, что этот рост автоматически закладывается в цену товара для конечного потребителя. Компенсировать данные потери за счет собственной маржинальности никто из производителей и ритейлеров, безусловно, не будет", - добавляет Гарбарук.

Играет роль и так называемый календарный фактор.

Фото: Как бы не повысились цены, на Пасху украинцы все же собираются купить немало продуктов, напоминает эксперт (РБК-Украина)

"Насколько бы не обеднело наше население, но к большим национальным, религиозным и другим важным для людей праздникам стол должен быть накрыть по всем правилам! 28-29 апреля православное большинство граждан страны будет отмечать светлый праздник Пасхи. Исторически в преддверии этого праздника происходит подорожание на основные продукты питания. И год от года эта традиция сохраняется", - напоминает экономист.

Конечно, на колебание цен на продукты и товары влияет и предвыборный фактор, говорит Игорь Гарбарук.

"В связи с промо-кампанией, которую ведут кандидаты в президенты Украины, в общество вброшены достаточно крупные суммы средств, которые автоматически влияют на увеличение спроса на основные товары потребления. Только официально кандидаты в президенты Украины потратили на предвыборную кампанию больше 1 200 000 000 гривен! И это только официально. На самом же деле эта сумма как минимум в несколько раз больше. Также следует учитывать неожиданные индексации выплат для пенсионеров, рост пенсии, а также оплату "живыми" деньгами так называемой монетизированной субсидии", - подчеркивает эксперт.

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