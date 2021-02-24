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Подорожание проезда в пригородных маршрутках Киева: названо условие

Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области может повыситься стоимость проезда в транспорте. Перевозчики уже коллективно обращаются в ОГА, а кое-кто самовольно взвинчивает цены. В Киевской областной государственной администрации рассказали, при каком условии будут изменены цены на проезд.

Об этом сообщает прес-служба Киевской ОГА.

Сейчас на территории Киевской области действует 513 междугородных и межрайонных маршрутов. Они соединяют населенные пункты региона друг с другом, а также со столицей.

И большая часть перевозчиков уже подготовила обращение относительно пересмотра тарифов на проезд.

"В целом в нашем регионе работает 71 перевозчик. Из этого количества 39 перевозчиков уже подали в управление пассажирских перевозок экономическое обоснование на пересмотр стоимости проезда на 368 маршрутах. Наши специалисты сейчас изучают все расчеты. Пока ни один перевозчик согласования на поднятие цен не получил", - отметила профильная заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Татьяна Щербак.

Также она добавила, что уже сейчас начала поступать информация, что перевозчики повышают цены без разрешения. В ОГА обещают разобраться с ситуацией.

"Планируем провести рабочее совещание с перевозчиками, которые самовольно подняли цены на проезд, чтобы урегулировать тарифы на перевозки", - уточнила Щербак.

Отметим что Киевская ОГА может расторгать договора с перевозчиками в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством.

При этом изменить тариф перевозчики могут после официального обращения в ОГА, где это будет экономично обосновано. Затем облгосадминистрация дает письменное согласие. А в случае самовольного поднятия тарифов, ОГА может односторонне расторгнуть договор с перевозчиком.

Ранее сообщалось, что в Сумах с 1 февраля выросла стоимость проезда в частных городских маршрутках.

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