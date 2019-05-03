Подняли даже вертолет: ребенка на воздушном шаре унесло в море

Воздушный шар унес ребенка в море (pixabay.com)

Девочка оказалась в корзине воздушного шара совершенно одна

В оккупированном Крыму 11-летнюю девочку унесло в море на воздушном шаре. Об этом сообщают "Новости Крыма".

Инцидент произошел на берегу оккупированной Феодосии. Семья из четырех человек решила покататься на воздушном шаре. Во время приземления корзина шара жестко ударилась об землю и три человека, а также инструктор, который сопровождал семью, выпали и в ней осталась только 11-летняя девочка. Шар начал стремительно подниматься и двигаться в сторону моря.

Были вызваны спасатели, которые выдвинулись в море на нескольких катерах, а также наготове держали Ми-8.

"С утра к нам поступило сообщение, что на воздушном шаре в открытое море уносит ребенка", - рассказали спасатели.

Но через некоторое время воздушный шар приземлился самостоятельно в окрестностях Феодосии, так как в нем закончился воздух. Посадка произошла мягко, без серьезных происшествий.

В Феодосии воздушный шар унес в море ребенка (pixabay.com)

"К счастью, шар, на котором заканчивался газ, пролетел недолго и сам приземлился в окрестностях Феодосии. С ребенком все нормально", - сообщили представители спасательных служб.

По предварительной информации, девочка не пострадала, только немного испугалась. Остальные члены семьи, а также инструктор, при падении получили только легкие ушибы.

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