Eva.Stories: в Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы Холокоста

История Евы Хейман (Скриншот: abc13.com)

Видео о трагедии в Освенциме сняли во Львове

В социальной сети Instagram запустился аккаунт Eva.Stories, который посвящен еврейской девочке Еве Хейман, погибшей в Освенциме в 1944 году. Ева была родом из Венгрии и на момент гибели ей было всего 13 лет.

Оказалось, что до нынешнего времени сохранился дневник Евы, который она вела до своей гибели. Этот дневник нашла ее мама после войны. Автором проекта стал израильский мультимиллионер Мати Кохави и его дочь Майя. Он решили воссоздать времена Холокоста от имени Евы и зарегистрировали страницу в Instagram, на которой будет появляться история погибшей девочки.

Как объяснил Мати Кохави, создание этой страницы – это попытка сохранения исторической памяти в новых форматах, попытка донести молодому поколению израильтян о судьбе Евы Хейман в привычном формате социальных сетей.

"Идея проекта - в том, чтобы использовать социальные сети для создания нового жанра воспоминаний",- объяснил Кохави.

Ева Хейман (yadvashem.org)

Над проектом работает почти 400 человек и видео для страницы с участием профессиональных актеров, с военными декорациями, техникой и прочей атрибутикой сняли во Львове. Роль Евы сыграла похожая на нее британская актриса Миa Квини.

На данный момент на аккаунт подписалось уже около одного миллиона человек.

"Дорогой дневник, я не хочу умирать. Я хочу жить, даже если я буду последним оставшимся здесь человеком. Я готова ждать окончания войны в подвале, или на крыше, или в какой-нибудь секретной расщелине. Я даже готова позволить косоглазому жандарму, который разобрал наш пол, себя поцеловать, лишь бы меня оставили в живых", – говорится в последней записи дневника.

Из всей семьи Евы осталась в живых лишь мать, говорится на сайте мемориального центра "Яд Вашем". Она и обнаружила дневник дочери, вскоре после - она совершила самоубийство. Всего за время Холокоста, по официальным оценкам, были убиты около шести миллионов евреев, 1,5 из них – дети. Еву убили 17 октября 1944 года.

Посмотреть видео в Eva.Stories можно тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что Rammstein выпустили первый клип с 2012 года о Холокосте.

А также рассказывали о том, что в Греции осквернили мемориал жертвам Холокоста.