Подняли по тревоге всю полицию: под Киевом нашли пропавшего капеллана (фото)

Военный капеллан, который пропал 30 ноября в Бородянском районе под Киевом, был найден вечером 1 декабря целым и невредимым. Священник Сергей Струк рассказал, что ходил по лесу и молился. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в поисках священнослужителя принимали участие правоохранители и неравнодушные граждане.

"Понимаю, что все вы не смогли отдохнуть и провести выходной день в семьях, но такова наша судьба: служить и защищать!" - говорится в публикации.

Пропавшего под Киевом военного капеллана нашли (Фото: facebook.com)

Сообщение о пропаже без вести капеллана в пгт. Клавдиево поступило в субботу от одного из прихожан. После этого в полиции на сайте дали приметы священника и рассказали, что по тревоге был поднят личный состав полиции региона и привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

Пропавшего под Киевом капеллана искали полтора суток (Фото: kv.npu.gov.ua)

К большому счастью, инцидент завершился благополучно, со Струком все в порядке и он просто уединился для молитв и находился в лесу под Киевом.

Военный капеллан Сергей Струк (Фото: kv.npu.gov.ua)

Отец Сергий - военный капеллан, участник боевых действий, является настоятелем и председателем религиозной организации "Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды Любови и матери их Софии" Киевской епархии УПЦ КП в пгт. Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области.

Капеллан Сергей Струк помогал военным ВСУ на Донбассе (Фото: facebook.com)