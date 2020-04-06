В Подмосковье погиб популярный украинский блогер

Популярный блогер из Украины Павел Петель погиб в жутком ДТП. Смертельная автомобильная авария произошла на Симферопольском шоссе в российском Подольске.

Как пишут росСМИ, 4 апреля Павел направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку. На подъезде к столице РФ водитель Mercedes на скорости около 200 км/ч врезался в стоящий на заправке грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье авто и погиб сразу. Кроме него погиб водитель легковушки и еще один пассажир.

Павел Петель погиб в ДТП (фото: instagram.com/petelhouse)

Павел был гражданином Украины - родился в Днепре в малообеспеченной семье. В 2010 году он приехал покорять Россию. Там начал заниматься бодибилдингом. Он известен своим участием в телешоу "Давай поженимся" и эпатажными появлениями в женской одежде и с ярким макияжем. Он также вел видеоблог в YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.

Известно, что в РФ ближайших родственников у него нет, поэтому могут возникнуть сложности с захоронением тела на родине.

Павел Петель погиб в ДТП (фото: instagram.com/petelhouse)

Ранее мы писали, что в Днепре в страшной аварии погиб знаменитый украинский ведущий.