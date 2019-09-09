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Подключали ток: экс-узник Кремля Карпюк рассказал об ужасах пыток в тюрьме РФ

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 09:39
Подключали ток: экс-узник Кремля Карпюк рассказал об ужасах пыток в тюрьме РФ
Николай Карпюк (Скриншот из видео svoboda.org)

Бывший заключенный рассказал, что над пленниками жестоко измывались

Бывший узник Кремля Николай Карпюк, которого освободили 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией, рассказал СМИ, что ему пришлось пережить, находясь в российской тюрьме. Об этом украинец сообщил сразу в аэропорту, куда прибыл самолет из российского плена.

По словам Карпюка, выдержать звуки пыток над другими еще мучительнее, чем испытывать страдания самому.

"Четыре ночи вывозили меня. Подключали электрический ток… Но когда сам переносишь - это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими - гораздо сложнее", - сказал Николай.

Видео: Николай Карпюк ответил на вопросы журналистов (YouTube/NewsOne)

Бывший заключенный рассказал, что узникам не давали спать, после допросов ставили на колени, обматывали голову скотчем и пакетом. Люди, доведенные до отчаяния, согласны были подписать любую бумагу, лишь бы им дали поспать.

"И этот крик мента: "На колени! Не спать!" А тот бедняга стонет, просит: "Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня нужно. Дайте мне поспать просто". Вот самое страшное, я это не забуду никогда", - рассказал Карпюк.

Журналистка спросила, хочет ли Николай отведать украинского борща, на что он ответил, что счастлив дышать киевским воздухом и наконец-то быть дома, а о еде пока не думает.

Николай Карпюк сообщил, что к нему в тюрьму приезжали Рабинович и Медведчук и сказали, что через несколько дней узников освободят. Рабинович привез Карпюку кусок сала.

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