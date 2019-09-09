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Підключали струм: екс-в'язень Кремля Карпюк розповів про жахи тортур у в'язниці РФ

STYLERЖиття    09.09.2019 - 09:39
Підключали струм: екс-в'язень Кремля Карпюк розповів про жахи тортур у в'язниці РФ
Микола Карпюк (Скріншот з відео svoboda.org)

Колишній ув'язнений розповів, що над полоненими жорстоко знущалися

Колишній в'язень Кремля Микола Карпюк, якого звільнили 7 вересня в рамках обміну полоненими з Росією, розповів ЗМІ, що йому довелося пережити, перебуваючи в російській в'язниці. Про це українець повідомив відразу в аеропорту, куди прибув літак з російського полону.

За словами Карпюка, витримати звуки тортур над іншими було ще болісніше, ніж відчувати страждання самому.

"Чотири ночі вивозили мене. Підключали електричний струм... Але коли сам переносиш - це одна справа. А коли чуєш, як знущаються над іншими - набагато складніше", - сказав Микола.

Відео: Микола Карпюк відповів на питання журналістів (YouTube/NewsOne)

Колишній ув'язнений розповів, що в'язням не давали спати, після допитів ставили на коліна, обмотували голову скотчем і пакетом. Люди, доведені до відчаю, згодні були підписати будь-який папір, лише б їм дали поспати.

"І цей крик мента: "На коліна! Не спати!" А той бідолаха стогне, просить: "Дайте мені папір, я напишу все, що від мене потрібно. Дайте мені поспати просто". Ось найстрашніше, я це не забуду ніколи", - розповів Карпюк.

Журналістка запитала, чи хоче Микола скуштувати українського борщу, на що він відповів, що щасливий дихати київським повітрям і нарешті бути вдома, а про їжу поки не думає.

Микола Карпюк повідомив, що до нього у в'язницю приїжджали Рабинович і Медведчук і сказали, що через кілька днів в'язнів звільнять. Рабінович привіз Карпюку шматок сала.

Як ми раніше писали, політв'язень Павло Гриб дав перше інтерв'ю після звільнення..

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