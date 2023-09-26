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Подібне бачили вперше! В небі над Україною зафіксували полярне сяйво (фото)

Полярне сяйво в Україні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Харківській області зафіксували неймовірне небесне явище - полярне сяйво. Для України таке видовище є доволі рідкісним, але цього разу відбулося через магнітні бурі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на користувача форуму Київського клубу астрономів аматорів під ніком RPM RPM.

Полярне сяйво в Україні

Автор зробив світлину в Богодухівському районі в селищі міського типу Коломак о 03:15 годині ночі. За словами очевидця, сяйво можна було побачити під хвостом сузір'я Великої ведмедиці.

Чоловік також додає, що найяскравіші спалахи були за 20 хвилин до цього знімка, проте він не встиг зафіксувати цей момент.

Полярне сяйво в Харківській області (фото: astroclub.kiev.ua)

Чому виникло полярне сяйво

У ніч на 25 вересня в українські широти прийшла сильна магнітна буря. Завдяки взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру виникає світіння верхніх шарів атмосфери. Саме це й спричинило появу небесного явища.

Інші користувачі форуму зазначають, що для широт Харківської області таке явище є вкрай рідкісним.

 

Раніше ми розповідали, коли Землю накриють магнітні бурі та як собі допомогти.

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