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Ми дуже підходимо один одному: Потап відкрив пікантні подробиці життя з Каменських

STYLERПерсони    01.10.2019 - 15:24
Ми дуже підходимо один одному: Потап відкрив пікантні подробиці життя з Каменських
Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com realpotap)

Потап поділився дуже інтимними подробицями про життя з новою дружиною

Потап - український співак, який цієї весни одружився на партнерці по музичному бізнесу Насті Каменських, розповів, що йому набридло приховувати стосунки зі співачкою і вони вирішили зробити весілля. Про це він заявив в інтерв'ю в шоу Слава + на YouTube-каналі Люкс ФМ. Саме в день одруження артисти вирішили розповісти всім своїм шанувальникам те, що довго приховували.

"Мені дуже набридло приховувати стосунки. Приховувати стосунки — це не гарно по відношенню до жінки і до самого себе. Тому настав момент, коли стало вже дуже сумно, і ми вирішили забацати весілля", - розповів Потап.

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Потап не шкодує компліментів для дружини і називає її супер-жінкою.

"Вона International-суперзірка і вона живе вдома у мене. І вона мені готує і прибирає. Вона пару років "налаштовувала" мене, тому що я гуляв сильно. Треба освіжати свої відносини. Треба освіжати свій побут, щоб побут не був побутом.. Треба щоб побут був прикольним", - поділився Олексій Потапенко.

Також Потап зізнався, що з Настею вони дуже підходять один одному і йому імпонує її сильне бажання бути відомою і мрії про премію "Греммі".

Відео: Потап розповів про життя з Каменських (YouTube/Люкс-ФМ)

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