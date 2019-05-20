Подготовьте одежду потеплее: синоптик сообщила о неприятностях

Погода в Украине 21 мая будет не самой приятной. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует похолодание и советует положить вещи потеплее на видное место. Соответствующий пост эксперт опубликовала в соцсети Instagram.

"21-го мая циклон Axel будет закидывать нам атмосферные фронты. А те, в свою очередь, закинут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание. Дожди с грозами наиболее вероятны на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму. На остальной территории - без осадков", - пишет синоптик.

Диденко отмечает, что в западных областях температура воздуха снизится до +15 +22, а на Севере - до +19 +23 градусов. На Юге и Востоке ожидается +25 +30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, при грозах будет усиливаться.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

К слову, в Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22 +23 градусов. Есть вероятность дождя с грозой, а потому не стоит прятать теплые вещи в дальний ящик.

Напомним, что 20 мая погода окажет ощутимое влияние на самочувствие. Синоптик предостерегает об опасности.

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