Як підготуватися до вакцинації і яких побічних ефектів можна очікувати

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Вже працює понад 60 пунктів масової вакцинації населення в різних містах України. Більшість таких центрів працює на вихідних.

Як правильно підготуватися до вакцинації та що потрібно знати про побічні ефекти різних вакцин – читайте в нашому матеріалі нижче.

Як проводять вакцинацію від коронавірусу в Україні

Вакцинацію проводять мобільні бригади з імунізації - вони працюють в центрах, а також здійснюють виїзди в ті місця, де немає доступу до медичних установ. Для отримання вакцини в центрах потрібен попередній запис за допомогою програми "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Щоб отримати повноцінний імунітет від COVID-19, необхідно зробити дві дози однією вакциною з проміжком не менше 20 днів між веденнями.

Як підготуватися до вакцинації

Якщо ви хворієте або недавно перехворіли COVID-19 і не отримували щеплення, то рекомендується відкласти вакцинацію на шість місяців.

Якщо ви перехворіли на коронавірус і вирішили вакцинуватися раніше, то спочатку проконсультуйтеся з сімейним лікарем.

Якщо ви захворіли COVID-19 після отримання першої дози вакцини, то другу дозу варто відкласти на шість місяців.

Якщо ви отримували лікування антитілами від COVID-19, то рекомендується відкласти вакцинацію на шість місяців.

Якщо ви вагітні, то рекомендується вакцинуватися після народження дитини.

Якщо ви дізналися про вагітність після отримання першої дози, то другу дозу варто відкласти до народження дитини.

Перед вакцинацією не можна робити тест на вагітність.

Якщо ви годуєте дитину грудьми, то можна вакцинуватися.

Якщо ви отримали щеплення від інших інфекційних хвороб, то вакцинуватися від коронавірусу можна через 14 днів.

Після отримання вакцини від коронавірусу, отримувати щеплення від інших хвороб рекомендується не раніше, ніж через 28 днів після отримання другої дози. Якщо вакцинація від COVID-19 стає перешкодою для планової вакцинації за віком або за схемою, цей період можна скоротити до 14 днів.

Важливо!

Абсолютними протипоказаннями для вакцинації від коронавірусу є алергічні реакції на поліетиленгліколь – не можна використовувати мРНК-вакцини.

Якщо ви схильні до алергічних реакцій, то перед вакцинацією потрібно пройти обстеження в алерголога.

Які побічні ефекти можуть з'явитися після вакцинації від коронавірусу

Лікарі пояснюють, що вакцинація допомагає організму розвинути імунітет до вірусу і реакція може означати, що тіло починає будувати захист.

Найчастішими реакціями бувають:

біль

припухлість

Також можуть з'явитися:

гарячка

озноб

головний біль

утомлюваність

Ці реакції є нормальними й проходять через пару днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, то потрібно звернутися до лікаря за рекомендаціями. Також можна полегшити ці симптоми:

прикласти прохолодний компрес на місце вакцинації

зробити легку розминку руки, в яку зробили щеплення

пити більше рідини

Вакцина від COVID - 19 не може викликати захворювання, але ви можете отримати першу дозу вже в зараженому стані, коли симптоми ще не проявилися. Загальна слабкість і підвищення температури – нормальна реакція на вакцинацію і ці симптоми зникають через кілька днів.

Якщо після вакцинації з'являється висока температура, постійний кашель, втрата нюху або смаку, потрібно зробити тест на коронавірус. Повідомте свого сімейного лікаря про всі побічні реакції після вакцинації.