Вакцина от коронавируса и женское здоровье: может ли прививка навредить

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Многих волнуют вопросы о том, как повлияет препарат на здоровье женщины – во время беременности, при обследованиях, на менструальный цикл или может ли вакцина вызвать бесплодие.

В Минздраве Украины дали точные ответы на важные вопросы о здоровье женщины. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Вакцинация от коронавируса и беременность

Беременные женщины могут переносить коронавирус намного тяжелее и поэтому им стоит делать прививку. Как отмечают в Минздраве, при проведении клинических опытах на животных, антиковидные вакцины не имели негативного влияния на течение беременности. Исследования еще продолжаются, но Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует обсудить вопрос вакцинации от коронавируса с врачом беременным женщинам, у которых есть риск заразиться COVID-19. Например, ели женщина работает в больнице или у нее есть сопутствующие заболевания.

Если врач считает, что польза от вакцинации превышает потенциальные риски, то нужно использовать мРНК-вакцину. В Украине пока что есть только одна такая вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Стоит отметить, что если женщина получила первую дозу вакцины векторным препаратом (AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления беременности или во время, то врач обязан рассказать пациентке о соотношении рисков и пользы от другой прививки. Женщина может решать сама, получить вторую дозу той же вакциной во время беременности или уже после родов.

Не нужно делать рутинный тест на беременность перед вакцинацией.

Женщины, которые кормят грудным молоком, могут вакцинироваться такими препаратами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio). Вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech использовать для вакцинации беременных и кормящих запрещено.

Влияние вакцины на женский организм

Нет никаких данных, которые подтверждали факт, что женщины имеют более сильные реакции на вакцину. Большее количество жалоб на побочные эффекты от женщин могут быть связаны с тем, что женщин вакцинировано на 4% больше, чем мужчин.

Вакцинация и маммография

Вакцинация от коронавируса может иметь влияние на результаты маммографии, так как одним из побочных эффектов препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech может стать увеличение лимфатических узлов. Этот факт стоит учитывать перед проведением исследования.

Вакцинация и менструальный цикл

На данный момент нет исследований, которые бы подтвердили влияние вакцины от коронавируса на менструальный цикл. Нарушения менструального цикла довольно частое явление, которое может быть вызвано стрессом, изменением веса, сменой физической активности и другими заболеваниями. При нарушениях менструального цикла необходимо обратиться за консультацией к гинекологу.

Вакцинация и бесплодие

В Минздраве утверждают, что эти слухи о вакцине Pfizer беспочвенны и этот препарат не может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Если бы это было так, то такую реакцию мог бы вызвать и сам вирус COVID-19 и миллионы женщин детородного возраста по всему миру, которые уже перенесли коронавирус за последний год, не смогли бы иметь детей. А это неправда.

Как влияет вакцинация от коронавируса на здоровье женщины