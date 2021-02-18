Как подготовиться к анализу крови, чтобы он был верным: врач дала важные советы
Анализ крови проводят в большинстве случаев, когда нужно выяснить причины проблем со здоровьем. Этот вариант обследования на данный момент является самым информативным. Однако верность этого анализа во многом зависит от правильной подготовки.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как подготовиться к анализу крови. Об этом пишет Ivona.
Самое важное по словам специалиста, это сдавать анализ рано утром и натощак. Еду до сдачи крови рекомендуется не принимать в течение 10 часов.
"После еды кровь наводняется триглицеридами, и сыворотка получается хилезной (это когда в крови много жировых микрочастиц, которые не позволяют специалисту провести точный анализ крови) В итоге такую кровь забракуют и придется еще раз делать анализ", - объясняет врач.
Она составила список запретов и объяснила, что не следует делать перед сдачей крови:
- Никаких тренировок и половых актов накануне анализа
- Никаких застолий и жирных и плотных ужинов
- Нужно выспаться и не идти на анализ утомленным работой или бессонной ночью
- За два часа до сдачи анализа нельзя курить
- За 15 минут до забора крови попытайтесь не нервничать и успокоиться
Также она отметила, что существуют препараты, которые искажают результаты анализа и некоторые из них нужно исключить не только накануне, но и даже за две недели. Этот нюанс стоит обсудить с врачом, который дает направление на обследование.
"Нет смысла сдавать кровь на такие гормоны, как АКТГ (адренокортикотропный гормон), СТГ (соматотропный гормон), кортизол, адреналин, норадреналин, свободный тестостерон. Дело в том, что кровь не информативна. Сдают либо мочу, либо слюну", - добавила медик.
Есть ограничения и другого порядка. Мужчинам, детям и женщинам в менопаузе можно сдавать анализ в любой день, а вот у представительниц прекрасного пола с четким менструальным циклом есть ограничения.
На 3-5 день цикла сдают такие гормоны:
- Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);
- Лютеинизирующий гормон (ЛГ);
- Пролактин,
- макропролактин;
- 17(ОН) прогестерон;
- Эстрадиол;
- Антимюллеров гормон
- Общий тестостерон.
За неделю до предполагаемой менструации:
- Прогестерон;
- Эстрадиол.
В любой день менструального цикла сдают:
- Общий анализ крови (ОАК);
- Общая биохимия крови;
- Глобулин,
- связывающий половые гормоны
- Тиреотропный гормон (ТТГ);
- Свободный Т3;
- Свободный Т4;
- Инсулин; С-пептид;
- Лептин;
- Альдостерон;
- Ренин;
- Витамины и минералы;
- Гликированный гемоглобин;
- Паратгормон; ИФР-1;
- Ферритин; Гомоцистеин;
- Липидный профиль;
- Коагулограмма;
- ДГЭА (дегидроэпиандростерон);
- ДГТ (дигидротестостерон).
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