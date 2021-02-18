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Как подготовиться к анализу крови, чтобы он был верным: врач дала важные советы

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 19:01
Как подготовиться к анализу крови, чтобы он был верным: врач дала важные советы Врач рассказала, как правильно подготовиться к анализу крови (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Анализ крови проводят в большинстве случаев, когда нужно выяснить причины проблем со здоровьем. Этот вариант обследования на данный момент является самым информативным. Однако верность этого анализа во многом зависит от правильной подготовки.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как подготовиться к анализу крови. Об этом пишет Ivona.

Самое важное по словам специалиста, это сдавать анализ рано утром и натощак. Еду до сдачи крови рекомендуется не принимать в течение 10 часов.

"После еды кровь наводняется триглицеридами, и сыворотка получается хилезной (это когда в крови много жировых микрочастиц, которые не позволяют специалисту провести точный анализ крови) В итоге такую кровь забракуют и придется еще раз делать анализ", - объясняет врач.

Она составила список запретов и объяснила, что не следует делать перед сдачей крови:

  • Никаких тренировок и половых актов накануне анализа
  • Никаких застолий и жирных и плотных ужинов
  • Нужно выспаться и не идти на анализ утомленным работой или бессонной ночью
  • За два часа до сдачи анализа нельзя курить
  • За 15 минут до забора крови попытайтесь не нервничать и успокоиться

Также она отметила, что существуют препараты, которые искажают результаты анализа и некоторые из них нужно исключить не только накануне, но и даже за две недели. Этот нюанс стоит обсудить с врачом, который дает направление на обследование.

"Нет смысла сдавать кровь на такие гормоны, как АКТГ (адренокортикотропный гормон), СТГ (соматотропный гормон), кортизол, адреналин, норадреналин, свободный тестостерон. Дело в том, что кровь не информативна. Сдают либо мочу, либо слюну", - добавила медик.

Есть ограничения и другого порядка. Мужчинам, детям и женщинам в менопаузе можно сдавать анализ в любой день, а вот у представительниц прекрасного пола с четким менструальным циклом есть ограничения.

На 3-5 день цикла сдают такие гормоны:

  • Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);
  • Лютеинизирующий гормон (ЛГ);
  • Пролактин,
  • макропролактин;
  • 17(ОН) прогестерон;
  • Эстрадиол;
  • Антимюллеров гормон
  • Общий тестостерон.

За неделю до предполагаемой менструации:

  • Прогестерон;
  • Эстрадиол.

В любой день менструального цикла сдают:

  • Общий анализ крови (ОАК);
  • Общая биохимия крови;
  • Глобулин,
  • связывающий половые гормоны
  • Тиреотропный гормон (ТТГ);
  • Свободный Т3;
  • Свободный Т4;
  • Инсулин; С-пептид;
  • Лептин;
  • Альдостерон;
  • Ренин;
  • Витамины и минералы;
  • Гликированный гемоглобин;
  • Паратгормон; ИФР-1;
  • Ферритин; Гомоцистеин;
  • Липидный профиль;
  • Коагулограмма;
  • ДГЭА (дегидроэпиандростерон);
  • ДГТ (дигидротестостерон).

Напомним, ранее мы писали о том, что врач объяснила, как определить коронавирус при отсутствии симптомов.

А также рассказывали о том, что в Украине можно бесплатно пройти обследование сердца – какие услуги доступны.

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