Как подготовиться к анализу крови, чтобы он был верным: врач дала важные советы

Анализ крови проводят в большинстве случаев, когда нужно выяснить причины проблем со здоровьем. Этот вариант обследования на данный момент является самым информативным. Однако верность этого анализа во многом зависит от правильной подготовки.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как подготовиться к анализу крови. Об этом пишет Ivona .

Самое важное по словам специалиста, это сдавать анализ рано утром и натощак. Еду до сдачи крови рекомендуется не принимать в течение 10 часов.

"После еды кровь наводняется триглицеридами, и сыворотка получается хилезной (это когда в крови много жировых микрочастиц, которые не позволяют специалисту провести точный анализ крови) В итоге такую кровь забракуют и придется еще раз делать анализ", - объясняет врач.

Она составила список запретов и объяснила, что не следует делать перед сдачей крови:

Никаких тренировок и половых актов накануне анализа

Никаких застолий и жирных и плотных ужинов

Нужно выспаться и не идти на анализ утомленным работой или бессонной ночью

За два часа до сдачи анализа нельзя курить

За 15 минут до забора крови попытайтесь не нервничать и успокоиться

Также она отметила, что существуют препараты, которые искажают результаты анализа и некоторые из них нужно исключить не только накануне, но и даже за две недели. Этот нюанс стоит обсудить с врачом, который дает направление на обследование.

"Нет смысла сдавать кровь на такие гормоны, как АКТГ (адренокортикотропный гормон), СТГ (соматотропный гормон), кортизол, адреналин, норадреналин, свободный тестостерон. Дело в том, что кровь не информативна. Сдают либо мочу, либо слюну", - добавила медик.

Есть ограничения и другого порядка. Мужчинам, детям и женщинам в менопаузе можно сдавать анализ в любой день, а вот у представительниц прекрасного пола с четким менструальным циклом есть ограничения.

На 3-5 день цикла сдают такие гормоны:

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);

Лютеинизирующий гормон (ЛГ);

Пролактин,

макропролактин;

17(ОН) прогестерон;

Эстрадиол;

Антимюллеров гормон

Общий тестостерон.

За неделю до предполагаемой менструации:

Прогестерон;

Эстрадиол.

В любой день менструального цикла сдают: