Как подготовить ребенка к вакцинации: в Минздраве дали четкие рекомендации

Процесс вакцинации для ребенка может стать очень стрессовой ситуацией. Задача родителей – снизить напряжение и помочь ребенку пройти процедуру спокойно.

Как подготовить ребенка к вакцинации и какие есть способы снизить тревожность, рассказали в Минздраве.

Перед проведением плановой прививки врач проводит осмотр ребенка и оценивает общее состояние его здоровья.

Нужно понимать, что ребенок может волноваться и тревожиться по поводу процедуры вакцинации, требовать психологической поддержки. Он может не понимать, зачем делать укол, если со здоровьем все хорошо.

Прививка защищает здоровье вашего ребенка и поэтому задание родителей – подготовить сына или дочь к процедуре, объяснить в игровой форме особенности вакцинации.

Обсудите с ребенком процедуру, которую будут делать, заранее. Дайте ответы на все вопросы, которые могут возникнуть, объясните все, что будет ребенка интересовать.

Опишите ребенку каждое действие медицинского работника, объясните, зачем обрабатывать место укола, как работает шприц и прочее.

Можно вместе посмотреть мультфильм или специальные видео о вакцинации детей. Ни в коем случае не настаивайте на том, что укол безболезненный – это будет ложью.

Лучше расскажите, что только так вакцина может попасть в организм и поможет ему противостоять заболеванию. Говорите в позитивном ключе, ставьте себя, вакцинированных папу и маму, в пример.

Возьмите с собой в медучреждение любимую игрушку или вещь ребенка, которые могут дать ей ощущение комфорта и отвлечь внимание.

Если перед процедурой ребенок чувствует себя тревожно и перепуганным, испробуйте такие техники:

Техника пожатия. Предложите ребенку нажать на мячик или собственные ладони. Нужно сильно сдавить что-то ладонями и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Далее этап расслабления и повторения цикла.

Предложите ребенку нажать на мячик или собственные ладони. Нужно сильно сдавить что-то ладонями и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Далее этап расслабления и повторения цикла. Послушайте вместе музыку или спойте. Это поможет ребенку отвлечься от процедуры, и он будет более расслабленным.

Это поможет ребенку отвлечься от процедуры, и он будет более расслабленным. Попробуйте поработать с воображением. Представьте вместе с ребенком место, в котором ему приятно. Попросите ребенка описать, что он сейчас видит, какие запахи слышит, что чувствует.

Важно помнить, что иногда прививки, которые защищают ребенка от инфекционных болезней, могут вызвать временный дискомфорт. Например, небольшую боль в месте инъекции, повышение температуры.

Ребенок по этой причине может нервничать и плакать. И соответственно, после прививки ему понадобится больше внимания.

Обратитесь к врачу в случае повышения температуру или другого ухудшения состояния ребенка.