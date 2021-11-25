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Вакцинация от COVID-19 детей от 5 лет: иммунолог рассказал о препарате и когда ждать в Украине

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Четверг 25 ноября 2021 08:15
Вакцинация от COVID-19 детей от 5 лет: иммунолог рассказал о препарате и когда ждать в Украине Коллаж РБК-Украина: вакцинация от коронавируса в Украине пока доступна для детей от 12 лет
Автор: Владимир Костырин

В Украине уже вакцинировали от коронавируса несколько тысяч детей от 12 лет и старше, однако пока еще нет препарата для малышей от 5 и до 11 лет включительно - имеющаяся прививка Comirnaty от Pfizer-BioNTech для них не подходит, отметил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Об этом он рассказал в интервью для медэксперта ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой.

Иммунолог пояснил, что для детей от 5 до 11 лет должна быть доза в 3 раза меньше по сравнению с вакциной Comirnaty.

"Сейчас эту вакцину мы разводим, добавляем растворители и набираем 0,3 мл. Если говорить о так называемой детской дозе от 5 до 11 лет - это не значит, что мы можем взять 0,1 мл, и ввести внутримышечно. Это означает, что должна быть отдельная вакцина, отдельная форма", - говорит Лапий.

Она не монодозная, рассказал эксперт и добавил, что тоже потребуется делать несколько уколов.

Также он подчеркнул, что в вакцине для маленьких пациентов содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной дозе препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech (для взрослых и детей от 12 лет).

"Когда можно ожидать ее в Украине? Мне сказали, что процесс ее легализации в Украине начался или начнется скоро. И скорее всего, уже в январе 2022 года мы будем иметь ее зарегистрированную в Украине", - сказал иммунолог.

Также Лапий пока не может сказать, будет ли Украина закупать такой препарат для малышей, но сомневается, что вакцину для детей от 5 лет удастся получить через механизм COVAX (всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19).

Напомним, что Минздрав Украины разрешил COVID-вакцинацию для детей старше 12 лет, но только тех, кто не относится к группам риска.

Также сообщалось, что в ВОЗ в очередной раз выступили против всеобщей вакцинации детей от COVID, так как для победы над пандемией нужно сначала привить группы риска.

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