Поддержка семей погибших и обеспечение нужд военных: как помогают волонтеры TAPS-Украина

Как известно, в 2019 году TAPS-Украина", TAPS International и Днепровский городской совет подписали трехстороннюю декларацию по поддержке семей погибших военных.

За это время "TAPS-Украина" уже провела сотни мероприятий по психологической поддержке семей, которые переживают потерю близких на войне. Одно из последних самых масштабных мероприятий - Форум семей погибших воинов "Маленькими шагами навстречу друг другу", который провели в сентябре прошлого года. И сегодня эти же семьи являются активными волонтерами.

С началом полномасштабного нападения России на территорию Украины "TAPS-Украина" инициировала создание Координационного штаба волонтеров Днепра. Руководство общественной организации собрало всех желающих повлиять на гуманитарную ситуацию в стране и объединить их в рамках упомянутого координационного штаба.

Таким образом координационный штаб волонтеров Днепра стал еще одним направлением деятельности "TAPS-Украина". Сегодня это объединение сотен неравнодушных горожан, которые, применив профильные профессии и обучаясь новому, создали самую большую волонтерскую организацию в области.

Сегодня "TAPS-Украина" оказывает психологическую и социальную поддержку семьям погибших Героев Украины, а совместно с Координационным штабом волонтеров Днепра работает над обеспечением медицинских, гуманитарных и военных нужд ВСУ, ТРО, НГУ, СБУ и Национальной полиции.

"Также занимаемся расселением временно перемещенных лиц с территорий Харьковской, Донецкой, Луганской и киевской областей, обеспечением всем необходимым раненых военных в местных госпиталях и больницах, расположенных в прифронтовых областях. Наладили сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса, торговыми марками, коммерческими организациями для обеспечения гуманитарных нужд города", - отметила председатель Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.