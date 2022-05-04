Підтримка родин загиблих та забезпечення потреб військових: як допомагають волонтери TAPS-Україна

Як відомо, у 2019 році TAPS-Україна", TAPS International та Дніпровська міська рада підписали тристоронню декларацію щодо підтримки родин загиблих військових.

За цей час "TAPS-Україна" вже провела сотні заходів щодо психологічної підтримки родин, які переживають втрату близьких на війні. Один із останніх наймасштабніших заходів - Форум сімей загиблих воїнів "Маленькими кроками назустріч одне одному", який провели у вересні торік. І сьогодні ці ж родини є активними волонтерами.

З початком повномасштабного нападу Росії на територію України "TAPS-Україна" ініціювала створення Координаційного штабу волонтерів Дніпра. Керівництво громадської організації зібрало всіх охочих вплинути на гуманітарну ситуацію в країні та об'єднати їх в межах згаданого Координаційного штабу.

Таким чином Координаційний штаб волонтерів Дніпра став ще одним напрямком діяльності "TAPS-Україна". Сьогодні це об'єднання сотень небайдужих містян, які, застосувавши профільні професії та навчаючись нового, створили найбільшу волонтерську організацію в області.

Сьогодні "TAPS-Україна" надає психологічну та соціальну підтримку сім‘ям загиблих Героїв України, а спільно з Координаційним штабом волонтерів Дніпра працює над забезпеченням медичних, гуманітарних та військових потреб ЗСУ, ТРО, НГУ, СБУ та Національної поліції.

"Також опікуємося розселенням тимчасово переміщених осіб з територій Харківської, Донецької, Луганської та Київських областей, забезпеченням усім необхідним поранених військових у місцевих шпиталях та лікарнях, що розташовані у прифронтових областях. Налагодили співробітництво з представниками малого та середнього бізнесу, торговельними марками, комерційними організаціями для забезпечення гуманітарних потреб міста", - зазначила голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова.