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За поддельные COVID-сертификаты будут строго наказывать: что известно

Автор: Анна Шиканова

В Украине участились случаи подделок сертификатов вакцинации и справок с негативными результатами ПЦР. Чаще всего эти документы подделывают для выезда за границу и уже было несколько случаев, когда туристам приходилось возвращаться домой.

Как сообщил министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале ICTV, в ближайшее время в Уголовном кодексе появится новая статья – за подделку сертификатов вакцинации.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что медиков, которых уличат в приобретении или продаже поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов, наказывать будут очень строго. И им не стоит рассчитывать на помощь министерства.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул министр.

Кроме того, для недопущения распространения поддельных сертификатов будет установлен жесткий контроль со стороны МВД, Нацполиции и СБУ.

Ляшко рассказал, как будут наказывать за поддельные сертификаты вакцинации

Напомним, ранее мы писали о том, когда переболевшие смогут получить COVID-сертификат.

А также рассказывали о том, кто и при каком условии может получить COVID-сертификат.

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