За поддельные COVID-сертификаты будут строго наказывать: что известно

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что медиков, которых уличат в приобретении или продаже поддельных COVID-сертификатов или ПЦР-тестов, наказывать будут очень строго. И им не стоит рассчитывать на помощь министерства.

"Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом", - подчеркнул министр.

Кроме того, для недопущения распространения поддельных сертификатов будет установлен жесткий контроль со стороны МВД, Нацполиции и СБУ.

Ляшко рассказал, как будут наказывать за поддельные сертификаты вакцинации