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Подбирайте слова! Маша Фокина попросила не называть ее дедушку дедом

Вторник 27 октября 2020 10:46
Подбирайте слова! Маша Фокина попросила не называть ее дедушку дедом
Маша Фокина с Витольдом Фокиным (фото: instagram.com/mashafokina)
Автор: Людмила Жукова

Маша Фокина обратилась с заявлением к журналистам

Внучка Витольда Фокина Маша обратилась с заявлением к журналистам. Она попросила не называть ее дедушку, которого уволили из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, дедом. По ее словам, он такого не заслуживает, ведь он был первым премьер-министром Украины. Об этом певица и светская львица написала на своей странице в Facebook.

"Хотела бы обратиться к журналистам. Дедом вы можете назвать только своего родственника, а не первого премьер-министра Украины", - написала Фокина.

Но на этом "перлы" Маши не закончились. Она написала, что ее деда никто не увольнял, а это было его решение.

"Уволить могут только в том случае, если платят зарплату. Это было его решение, принять участие в ТГК от чистого сердца и из-за любви к своей стране. Подбирайте, пожалуйста, слова, когда вы пишете о таких людях, как Витольд Павлович Фокин", - написала внучка.

Отметим, что в своих высказываниях Маша Фокина допустила несколько грамматических ошибок.

Кстати, Фокина решила обратиться к журналистам после того, как 26 октября вышла новость о дне рождении Витольда Фокина с совместной фотографией с внучкой. В заметке Фокина назвали "дедом".

Как мы писали ранее, в сети вспомнили, как певица стала героиней передачи на ТВ и не смогла ответить на вопрос из школьной программы.

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