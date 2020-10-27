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Підбирайте слова! Маша Фокіна попросила не називати її дідуся дідом

Вівторок 27 жовтня 2020 10:46
Підбирайте слова! Маша Фокіна попросила не називати її дідуся дідом
Маша Фокіна з Вітольдом Фокіним (фото: instagram.com/mashafokina)
Автор: Людмила Жукова

Маша Фокіна звернулася з заявою до журналістів

Онука Вітольда Фокіна Маша звернулася з заявою до журналістів. Вона попросила не називати її дідуся, якого звільнили з тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, дідом. За її словами, він такого не заслуговує, адже він був першим прем'єр-міністром України. Про це співачка і світська левиця написала на своїй сторінці в Facebook.

"Хотіла б звернутися до журналістів. Дідом ви можете назвати тільки свого родича, а не першого прем'єр-міністра України", - написала Фокіна.

Але на цьому "перли" Маші не закінчилися. Вона написала, що її діда ніхто не звільняв, а це було його рішення.

"Звільнити можуть тільки в тому випадку, якщо платять зарплату. Це було його рішення, взяти участь в ТГК від чистого серця і через любов до своєї країни. Підбирайте, будь ласка, слова, коли ви пишете про таких людей, як Вітольд Павлович Фокін", - написала онука.

Зазначимо, що у своїх висловлюваннях Маша Фокіна допустила кілька граматичних помилок.

До речі, Фокіна вирішила звернутися до журналістів після того, як 26 жовтня вийшла новина про день народження Вітольда Фокіна зі спільною фотографією з онукою. У замітці Фокіна назвали "дідом".

Як ми писали раніше, в мережі згадали, як співачка стала героїнею передачі на ТБ і не змогла відповісти на питання зі шкільної програми.

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