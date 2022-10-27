Подбайте про свою безпеку: яких правил у будинку та на вулиці потрібно дотримуватися при відключенні світла

Світловідбивачі дуже важливі - правила безпеки на вулиці

В осінньо-зимовий період одяг найчастіше вибирається темного кольору. А темніти на вулиці зараз починає значно раніше. При відключенні освітлення на вулицях та на будівлях цілі вулиці стають темними на кілька годин.

Дитина, яка одягнена у темний одяг і з темним рюкзаком - непомітна для водіїв авто, скутерів і так далі.

Купіть звичайні світловідбивні наклейки та начепіть їх на одяг та рюкзак. Якщо вибираєте новий верхній одяг на зиму - шукайте такий, на якому є відразу вшиті світловідбивні смужки. Ваша мета одна, і вона важлива – дитину має бути видно у темряві здалеку.

З корисних лайфаків - купіть дитині звичайний кишеньковий ліхтарик, з яким вона повинна ходити після настання темряви. Це не тільки зробить дитину видимою, а й убереже її від падінь на нерівних поверхнях.

Або купіть куртку у кольорах "вирви очей". Зараз у продажу з'явилися спеціальні браслети та брелоки, які відбивають світло – вони теж будуть корисні.

Не забудьте забезпечити світловідбивачами своїх вихованців - начепите нашийник, що світиться, купіть брелок на шию, комбінезон з відбивачами - тварин у темряві не видно абсолютно.

Велосипедистам потрібно забезпечити свою видимість у темряві всіма доступними способами - повісьте ліхтарик, купіть жилет, що відбиває світло, начепите світловідбивачі будь-якого виду. Можна навіть їздити з налобним ліхтариком. Це вбереже від падіння у темряві та захистить від наїзду автомобіля.

Будьте дуже обережні на дорогах у темряві – дотримуйтесь всіх правил дорожнього руху, обережно проїжджайте пішохідні переходи, звертайте на всі маячки та незрозумілі джерела світла на дорозі та поряд – це може бути дитина, тварина, велосипедист.

І дуже акуратно переходьте дорогу - ви можете бачити автомобіль, а ось водій вас бачать не завжди. Пам'ятайте про це.

Наведіть вдома порядок - правила безпеки у житлі

Приберіть у квартирі по максимуму та розчистить простір. У світлий час доби пройдіться вашими стандартними маршрутами по будинку і перевірте, щоб там нічого вам не заважало ходити в темряві. Зазвичай це переходи з однієї кімнати до іншої, на кухню, в туалет і ванну, до вхідних дверей.

Це істотно знизить ризик спіткнутися в темряві об якусь коробку або отримати травму через зайві меблі.

На випадок вимкнення світла розмістіть у різних кімнатах засоби для освітлення – ліхтарики, лампочки на батарейках, свічки та сірники. Щоб потім у темряві це все не шукати.

Також варто виділити одну скриньку на всі необхідні речі, які можуть знадобитися у темряві. Нехай усі пледи будуть складені в одному місці.

Подбайте про безпеку на кухні - приберіть гострі предмети, наведіть там порядок, і розподіліть речі на випадок темряви в одному легкодоступному місці.

Обов'язково підготуйте житло до відключень світла у літніх родичів – для них травми та падіння можуть бути з дуже тяжкими наслідками. Зробіть для них запас продуктів, ліків, теплих речей, свічок та ліхтариків.