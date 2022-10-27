Позаботьтесь о своей безопасности: какие правила в доме и на улице нужно соблюдать при отключении света

Светоотражатели очень важны - правила безопасности на улице

В осенне-зимний период одежда чаще всего выбирается темного цвета. А темнеть на улице сейчас начинает значительно ранее. При отключении освещения на улицах и на зданиях, целые улицы становятся темными на несколько часов.

Ребенок, который одет в темную одежду и с темным рюкзаком - незаметен для водителей авто, скутеров и так далее.

Купите обычные светоотражающие наклейки и нацепите их на одежду и рюкзак. Если выбираете новую верхнюю одежду на зиму - ищите такую, на которой есть сразу вшитые светоотражающие полоски. Ваша цель одна, и она важна - ребенка должно быть видно в темноте издалека.

Из полезных лайфаков - купите ребенку обычный карманный фонарик, с которым он должен ходить после наступления темноты. Это не только сделает ребенка видимым, но и убережет его от падений на неровных поверхностях.

Или купите куртку в цветах "вырви глаз". Сейчас в продаже появились специальные браслеты и брелоки, которые отражают свет - они тоже будут полезны.

Не забудьте обеспечить светоотражателями своих питомцев - нацепите светящийся ошейник, купите ему брелок на шею, комбинезон с отражателями - животных в темноте не видно абсолютно.

Велосипедистам нужно обеспечить свою видимость в темноте всеми доступными способами - повесьте фонарик, купите светоотражающий жилет, нацепите светоотражатели любого вида. Можно даже ездить с налобным фонариком. Это убережет от падения в темноте и защитит от наезда автомобиля.

Будьте очень осторожны на дорогах в темноте - соблюдайте все ПДД, осторожно проезжайте пешеходные переходы, обращайте на все маячки и непонятные источники света на дороге и рядом - это может быть ребенок, животное, велосипедист.

И очень аккуратно переходите дорогу - вы можете видеть автомобиль, а вот водители вас видят не всегда. Помните об этом.

Наведите дома порядок - правила безопасности в жилье

Уберите в квартире по максимуму и расчистите пространство. В светлое время суток пройдитесь по вашим стандартным маршрутам по дому и проверьте, чтобы там ничего вам не мешало ходить в темноте. Обычно это переходы из одной комнаты в другую, на кухню, в туалет и ванную, к входным дверям.

Это существенно снизит риск споткнуться в темноте о какую-нибудь коробку или получить травму из-за лишней мебели.

На случай выключения света разместите в разных комнатах средства для освещения - фонарики, лампочки на батарейках, свечи и спички. Чтобы потом в темноте это все не искать.

Также стоит выделить один ящик на все необходимые вещи, которые могут понадобиться в темноте. Пусть все пледы будут сложены в одном месте.

Позаботьтесь о безопасности на кухне - уберите острые предметы, наведите там порядок, и распределите вещи на случай темноты в одном, легкодоступном месте.

Обязательно подготовьте жилье к отключениям света у пожилых родственников - для них травмы и падения могут быть с очень тяжелыми последствиями. Сделайте для них запас продуктов, лекарств, теплых вещей, свечей и фонариков.